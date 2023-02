„Menschliche Leberkäsesemmel“ zu Fasching: Wirbel im Netz wegen „Fleischkäsekostüm“

Interessante Verkleidung

+ © CHROMORANGE / Xinhua / IMAGO / Merkur-Collage Ein Faschingskostüm, das die Gemüter eher spalten dürfte, macht derzeit im Netz die Runde. Es handelt sich um ein „Fleischkäsekostüm“. (Symbolbild) © CHROMORANGE / Xinhua / IMAGO / Merkur-Collage

Im Netz macht derzeit ein Fundstück der besonderen Art die Runde: Dabei handelt es sich um ein Faschingskostüm, bei dem sich die Gemüter spalten dürften.

München – Es gibt schöne Faschingskostüme, verrückte, auch gewagte und freche. Doch das Faschingskostüm von Globus, einer Einzelhandelskette aus dem Saarland, dürfte für viele dem Fass den Boden ausschlagen. Denn bei der Globus-Verkleidung handelt es sich um ein „Globus Original Fleischkäsekostüm“.

„Fleischkäsekostüm“ zu Fasching: Nutzer im Netz zwischen Freude und Entsetzen

Fasching steht vor der Tür – und Globus verkauft ein „Fleischkäsekostüm“, unter anderem laut Online-Shop in der Filiale in Neutraubling nahe Regensburg, Oberpfalz. Auf Twitter griff der Account „Anwaltsgelaber“ die kruiose Verkleidung auf, postete ein Bild davon und schrieb: „Stellt dir vor, du kommst in eine Kanzlei und dann steht da eine menschliche Leberkäsesemmel.“

Verkleidet ihr euch in der Arbeit zu Fasching/Karneval?



Stellt dir vor, du kommst in eine Kanzlei und dann steht da eine menschliche Leberkäsesemmel. pic.twitter.com/IcjO0Qulwc — Anwaltsgelaber (@anwaltsgelaber) February 12, 2023

Auch auf der Schnäppchen-Seite mydealz.de wurde das Kostüm geteilt. „Für alle die auf der Suche nach einem Faschingskostüm und überzeugter Anhänger der Fleischkäse-Brötchen vom Globus sind, habe ich hier einen saftigen Deal für euch“, schrieb Nutzer „schnapperq“ an die anderen mydealz.de-User. Die Kommentare reichen, wie auch bei Twitter, von Entsetzen bis zu Freude über das sonderbare Kostüm.

„Fleischkäsekostüm“ bei Globus: Harte Probe für Menschen aus Bayern

Für viele Menschen aus Bayern stellt das „Fleischkäsekostüm“ von Globus auch eine harte Geduldsprobe dar, scheint es. Nicht nur regen sie sich über den eher außerhalb von Bayern geläufigen Namen auf, oft wird auch kommentiert, dass er nicht gerade lecker aussehen würde. Andererseits sollten die Bayern auch Leberkas-Experimente gewohnt sein – erst vor wenigen Tagen brachte ein Thüringer die Netz-Gemeinde aus dem Freistaat zum Ausrasten. (fhz)

