Bayern ist Ausland? DHL-Kunde macht auf Paketschein witzige Entdeckung

Von: Jannis Gogolin

Die fiktive nationale Landesgrenze zwischen Deutschland und Bayern überquerte ein DHL-Paket. © Wolfgang Maria Weber/imago

Der Freistaat Bayern ist immer bereit für einen Sonderweg. Ein Paket-Absender treibt den Wunsch nach mehr Unabhängigkeit jedoch auf die Spitze.

München – „Ich habe nichts gegen Deutsche, aber ich fühle mich eben als Bayer.“ Diese Aussage von Florian Weber, Vorsitzender der Bayernpartei, unterstreicht das, was manche Nicht-Bayern öfter vermuten. Der Freistaat ist ein Einzelfall mit einem großen Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Autonomie.

So hat das südlichste Bundesland auch in der Corona-Pandemie unter Ministerpräsident Markus Söder mit dem bayerischen Sonderweg von sich reden gemacht. Witze über die Bestrebungen zur Unabhängigkeit – im Falle der Bayernpartei sogar zur Abspaltung von Bundesdeutschland – kommen im bayerischen Ausland und deutschen Inland gut an. Und in seltenen Fällen macht sich sogar ein Bayer über seine Heimat lustig.

Post aus Bayern nach Deutschland – „Oh! Ein Paket aus dem Ausland!“

Einen dieser Fälle bemerkte auch ein Twitter-Nutzer, als er ein DHL-Paket aus dem Freistaat in den Händen hielt. Ein genauer Blick auf den Paketschein offenbarte, was der Absender – ein Bayer – über die Eigenart seines Bundeslandes denkt. Denn auf der linken Seite des Scheines, reserviert für den Absender, war als Ausgangsort Bayern angegeben. Auf der rechten Seite trug der Absender als Land des Empfängers Deutschland ein. „Oh! Ein Paket aus dem Ausland!“ freute sich der Adressat.

Paket aus Bayern nach Deutschland – über innerdeutsche Ländergrenzen

Das fiel auch einem Kommentator auf. „Von Bayern nach Deutschland geschickt“, erfasste er richtig. Nachdem die quasi-internationale Paketsendung demnach sogar eine Ländergrenze überqueren musste, können Absender und Empfänger froh sein, keine Zollgebühren zahlen zu müssen. Denn Einfuhrgebühren und Co. können überraschend teuer sein – besonders im EU-Ausland. Dazu würde Bayern ja vorläufig zählen, falls die Bayernpartei mit ihren separatistischen Bemühungen irgendwann Erfolg hätte. Ganz unmöglich erscheint ein „Bayxit“ nämlich nicht, wenn man sich als Vorbild das spanische autonome Bundesland Katalonien nimmt.

