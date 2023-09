„Das sind Kinder“: Bayerischer Fußballverein mit deutlicher Botschaft an Eltern – Situation immer dramatischer

Mit einer großen Werbebande wirbt der bayerische Verein TSV Köditz für einen besseren Umgang auf den deutschen Kinder-Fußballplätzen. © Hanno Bode / IMAGO / Screenshot TSV Köditz / Instagram / Merkur-Collage

Regelmäßig kochen auch bei Kinder-Fußballspielen die Emotionen hoch – besonders aufseiten der Eltern. Dagegen geht der TSV Köditz nun mit einem Werbebanner vor.

Köditz – Es ist ein Problem, das jedem bekannt ist – und dennoch nicht besser wird. Die Eskalation auf bayerischen Fußballplätzen. Manchmal bleibt sie verbal, oft aber kommt es auch zu Handgreiflichkeiten, entweder unter den Spielern und Trainern oder gegen den Schiedsrichter. Leider ist auch der Kinderfußball nicht von negativen Auffälligkeiten befreit. Wobei die Emotionen dort häufig vonseiten der zuschauenden Eltern hochkochen – und gar nicht von den spielenden Kindern selbst. Der TSV Köditz, ein Fußballverein im äußersten Norden Bayerns im Landkreis Hof gelegen, versucht nun mit einem großen Werbebanner die Stimmung zu verändern.

Eskalation bei Kinder-Fußballspielen: TSV Köditz mahnt mit Werbebanner zur Vernunft

In einer Sendung des Formats Frontal des ZDF zeigte zuletzt der vor allem aus Fußball-Podcasts und YouTube-Sendungen bekannte Nico Heymer die Probleme mit dem Schiedsrichterwesen in Deutschland auf. Die Unparteiischen sehen sich der Aggression, dem Frust und unfairen Vorwürfen ausgesetzt. Und das geht schon im Jugendbereich los, wo die Emotionen aufseiten der Eltern regelmäßig hochkochen, die Wut richtet sich nicht selten gegen den Schiedsrichter. Leider sind aber oft auch Kinder Ziel des unverhältnismäßigen Ehrgeizes der Eltern.

Ein Problem, das auch dem TSV Köditz bekannt ist. Daher entschieden sich die Verantwortlichen, dem Ganzen ein eigenes Werbebanner zu widmen. Gegenüber dem BR erklärt Armin Roth, seit Jahrzehnten bei dem nordbayerischen Verein im Jugendbereich tätig, dass die Emotionen aufseiten der Eltern zuletzt unheimlich größer geworden seien. Teils wollten sie ihre Kinder zum Bundesligaspieler pushen, und wenn es nicht läuft, richtet sich der Frust gegen Trainer, Schiedsrichter – oder sogar gegen die Kinder selbst.

„Das ist nicht die WM“: Werbebanner eines bayerischen Vereins mahnt Eltern zur Kontrolle

Glücklicherweise sei es beim TSV Kröditz bisher nicht zu schlimmen Vorfällen gekommen. Damit das auch so bleibt, und weil Roth trotzdem schon so seine Erfahrungen gemacht hat, hat der Verein nun einen Werbebanner installiert. Dieser erinnert die Eltern daran, worum es auf dem Fußballplatz geht – und worum nicht. Daher stehen da Sätze wie „Das ist nicht die WM“, „Das sind Kinder“ und „Der Schiri ist auch ein Mensch“. Der Wortlaut des ganzen Werbebanners:

Bitte nicht vergessen:

Das sind Kinder.

Das ist ein Spiel.

Der Trainer macht das als Hobby.

Der Schiri ist auch ein Mensch.

Das ist nicht die WM.

Laut jährlich veröffentlichtem Lagebericht des DFB kam es in der letzten Saison im Rahmen von Gewalt und Diskriminierung zu 476 Vorfällen in Bayern. Klar ist: Ein wichtiger Weg zur Besserung ist ein veränderter Umgang im Kinder- und Jugendfußball. Eltern müssen hier ein gutes Vorbild sein. Das Werbebanner des TSV Köditz, das sich schnell in den Medien verbreitete, ist ein Schritt in die richtige Richtung – und hoffentlich mit einem wegweisenden Effekt. (fhz)

