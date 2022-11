Teurer, nachhaltiger und weniger Fleisch: Gastronomischen Trends in Bayern sind im Wandel

Die bayerische Gastronomie ist im Wandel: Der aktuelle Trend geht hin zu mehr Nachhaltigkeit und Qualität – vor allem in Bezug auf Tiere und Fleisch.

München – Rund zehn Prozent sind die Speisen laut Monika Poschenrieder, Fachbereichsvorsitzende Gastronomie des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BGH) DEHOGA Bayern, teurer geworden. Einkauf, Personal und Energie schlagen dabei durch. Die bayerischen Gäste zahlen das laut DEHOGA Bayern jedoch gerne, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind.

Herkunft in Bayern ein starker Trend – Fleisch-Qualität muss exzellent sein

„Immer mehr Gäste wollen wissen, woher die Ware kommt“, so Monika Poschenrieder. In Bayern sei die Herkunft der verwendeten Nahrungsmittel ein starker Trend, weil es eben auch eine starke regionale Küche gebe. Auch in Baden-Württemberg sei dies anzutreffen, aber im Norden nehme dieser Anspruch des Kunden ab. Vor allem liegt den Gästen das Thema „Tierwohl“ am Herzen.

Viele sind bereit, weniger Fleisch zu konsumieren, aber die Qualität muss exzellent sein. „Das klassische Steak hat dann 160 bis 180 Gramm, aber nicht mehr 200 oder 250 Gramm“, so die Gastronomie-Kennerin. Letztlich werde Fleisch sehr oft nach Zuschnitt und Kundenwunsch zubereitet; so gebe es durchaus noch den einen oder anderen Liebhaber, der 500 oder gar 600 Gramm eines besonderen Cuts bestelle.

Trumpf Regionalität – auch beim Fisch

Generell hält sich der Trend – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, das ganze Tier – auch im Englischen „From nose to tail“ – zu verwerten. Ebenso ist beim Fisch Regionalität Trumpf: „Forelle und Saibling sind sehr gefragt, aber es gibt auch schon die bayerischen Garnelen.“

Vegetarische und vegane Gericht sind ebenso gefragt und machen zusammen schon rund zehn Prozent aus. Regelrecht Trendgerichte sind aus ihrer gastronomischen Erfahrung zum Beispiel der „Dry-Aged Beef Burger“, der sehr schnell ausverkauft sei. Auch das Thema Bowls sei bei den Jüngeren nach wie vor ganz weit vorne – Bowls zum Frühstück, zum Mittagessen und auch zum Abendessen.

Gastronomische Trends zeigen sich auch bei den Beilagen

Bei den exotischen Beilagen sei es so, dass es dem Verbraucher wichtig sei, dass diese nach Möglichkeit auch schon in der Region angebaut würden. Poschenrieder fallen Quinona und Süßkartoffeln ein. „Auch in der Nähe von Miesbach gibt es sogar schon ein Tropic House – hier werden tropische Gemüse und Früchte angebaut!“

In der Advents- und Weihnachtszeit geht es in Bayern mit Karpfen, Ente und Gänsegerichten eher klassisch zu, wobei eine moderne Zubereitung – zum Beispiel mit dem „Sous Vide“-Garen – sehr gut bei den Gästen ankomme. Aktuell lasse sich sagen, dass die Preise durchschnittlich um zehn Prozent auf der Speisekarte zugelegt haben. Poschenrieder: „Die Gäste verstehen das, und sind bereit, für Qualität zu zahlen.“

