Bayern geht in Rente – doch wer folgt? Personalmangel spitzt sich weiter zu

Von: Lisa Metzger

Geschlossene Restaurants, verkürzte Betreuungszeiten in Kitas – der Personalmangel in Bayern wirkt sich mehr und mehr auf das alltägliche Leben der Menschen aus. Doch warum fehlen plötzlich so viele Leute? Antworten auf ein komplexes Problem.

München – Wenn man sich die Zahlen des deutschen Arbeitsmarkts anschaut, sieht es auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus: Nach den Daten des Landesministeriums für Arbeit und Soziales ist die Anzahl der Beschäftigten in Bayern zwischen 2000 und 2019 um 19,6 Prozent gestiegen – auf einen Höchststand von 7,7 Millionen Erwerbstätigen. Und mit mehr als 45 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2022 wurde laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ebenfalls ein neuer Rekordwert erreicht.

Ginge es allein nach diesen Zahlen, könnten sich Unternehmen und Ämter vor Arbeitnehmern kaum retten. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild: Gekürzte Betreuungszeiten in Kindertagesstätten, fehlende Plätze in Seniorenheimen, Restaurants, die früher schließen und S-Bahnen, die immer öfter ausfallen. Fragt man nach dem Grund, lautet die Antwort meist: Personalmangel. Ein Phänomen, das längst auf alle Branchen übergegangen ist.

Aber wie passt dieses Bild zusammen? Wo sind die ganzen Menschen abgeblieben?

Viele gehen bald in Rente, doch nur halb so viele kommen nach

„Das zu bewerten ist sehr schwierig“, sagt Julia Stump, Leitende Pressesprecherin für Bayern bei der Agentur für Arbeit. „Teilweise liege es an den Abwanderungen in andere Branchen.“ Das klassische Beispiel sei der Wechsel von der Gastronomie in den Einzelhandel. Doch auch andere Faktoren spielten da mit rein. „Die Hauptursache liegt im demografischen Wandel“, sagt Stump. „So kommen in Bayern auf 100 Personen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen nur 56 nach, die zwischen 15 und 19 Jahre alt sind.“ Das sei eine Tatsache, die sich nicht leugnen ließe.

Personalmangel hier führt zu Personalmangel dort – die fehlenden Arbeitskräfte in Bayern sorgen für einen dramatischen Teufelskreis. (Symbolbild) © Müller-Stauffenberg / IMAGO

Auch das bayerische Landesministerium für Arbeit und Soziales identifiziert den demografischen Wandel als Hauptgrund für den branchenübergreifenden Fachkräftemangel. „Der Renteneintritt der sogenannten Baby-Boomer-Generation macht sich über alle Wirtschaftsbereiche hinweg bemerkbar“, sagt Pressesprecher Beryll Kunert. „Zahlreiche Studien und Untersuchungen prognostizieren einen weiter steigenden Fach- und Arbeitskräftemangel, wenn nicht effektiv gegengesteuert wird.“

Neue Arbeitnehmer aus Langzeitarbeitslosen und Älteren

Doch Menschen kann man nicht backen, fehlende Arbeitnehmer nicht einfach herzaubern. Dessen ist man sich auch im Ministerium bewusst. Darum sei es ein Ziel, „alle inländischen Arbeitskraftpotentiale optimal zu aktivieren“, sagt Kunert. Darunter Langzeitarbeitslose, Frauen, Ältere und Menschen mit Behinderung.

Doch ist das die Lösung? Schließlich können und wollen ältere Menschen nicht unbedingt länger arbeiten. Bei fehlenden Betreuungsangeboten für Kinder fällt die Fürsorgearbeit meist auf Frauen und Menschen mit Behinderungen können nicht immer im vollen Umfang das leisten, was ein Arbeitnehmer ohne Behinderungen schafft.

70.000 fehlende Kita-Plätze in Bayern: Problem für Arbeit von Frauen

Darum sei es auch „ein Bündel an Maßnahmen“, dass hier greifen soll, erklärt Kunert. Das eine können nicht ohne das andere gedacht werden. So setzt die Regierung „neben der zielgerichtete Aus- und Weiterbildung auf eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, etwa durch die Unterstützung des bedarfsgerechten Ausbaus von Kinderbetreuungsangeboten“.

Deutschlandweit fehlen insgesamt mehr als 429.000 Kita-Plätze. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Doch diese Ziele scheitern bislang an der Realität: Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen 2022 allein in Bayern mehr als 70.000 Kita-Plätze. Eine Situation, die mit den entsprechenden Bemühungen um Personal bis 2030 aber gelöst werden könnte. Das sagte zuletzt Kathrin Bock-Famulla von der Bertelsmann Stiftung.

Anerkennung ausländischer Qualifikationen

Bemühungen um Personal, darunter muss auch das ausländische Arbeitskraftpotential fallen, sagt Kunert. „Zügige Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen sowie flächendeckende Anerkennungsberatungsstrukturen“ seien da unumgänglich.

Dennoch stünde Bayern „im Vergleich zu anderen Bundesländern“ immer noch gut da. Das ist die übergreifende Meinung der Experten. „Der bayerische Arbeitsmarkt zeigt sich robust, auch wenn er sich mehr und mehr eintrübt“, sagt Stump von der Landesarbeitsagentur. Auch die Arbeitslosenquote sei im Oktober 2023 die niedrigste bundesweit. Nicht zuletzt wohl auch deswegen, weil es noch nie so viele offene Stellen zu besetzen gab, wie aktuell.

