Bayern ist „Glücksland Nummer zwei“: Lebenszufriedenheit regional jedoch mit deutlichen Unterschieden

Von: Tanja Kipke

Studie „Glücksatlas“: So glücklich wie vor der Corona-Krise sind die Bayern nicht. Der Trend zeigt zwar wieder nach oben, aber die aktuellen Krisen bremsen die Erholung.

München – Bayern ist bundesweit „Glücksland Nummer zwei“. Nur in Schleswig-Holstein liegt der sogenannte „Glücksindex“ – also die Lebenszufriedenheit der Menschen – höher. Forscher der Universität Freiburg und die Süddeutsche Klassenlotterie (SKL) stellten die Ergebnisse des „Glücksatlas“ am Dienstag vor. Die Menschen seien derzeit noch nicht wieder so glücklich wie vor der Corona-Pandemie. Der Trend gehe nach oben, doch die Wissenschaftler fanden heraus, dass neue Krisen wie die Inflation oder der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Erholung bremsten.

Bayern ist Glücksland Nummer zwei: Einkommen und „mia san mia“-Effekt wirken positiv

Mit einem Glücksindex von 7,06 kommt der Freistaat bundesweit bei der Lebenszufriedenheit auf Platz zwei, hinter Spitzenreiter Schleswig-Holstein (7,14). Auf einer Skala von null (ganz und gar unzufrieden) bis zehn (völlig zufrieden) liegt der durchschnittliche Glücksindex in ganz Deutschland bei 6,86.

„Wie zufrieden sind Sie im Leben?“: Die Studie „Glücksatlas“ ging genau dieser Frage nach. (Symbolbold) © Martin Gerten/dpa

Der hohe Index hängt in Bayern von mehreren Faktoren ab. Die Studie begründet das gute Abschneiden unter anderem mit dem in Bayern höheren Haushaltsnettoeinkommen. „Viele junge, gut ausgebildete Einwohner mit gutem Einkommen, junge Familien und eine gute Wirtschaftsstruktur tragen dazu bei.“ Im unteren Einkommensbereich gebe es jedoch Probleme. Die Wissenschaftler verweisen insbesondere auf immens hohe Wohnkosten. Der neue finanzielle Druck bremse die Erholung der Lebenszufriedenheit im Jahr 2022 ab.

Studie SKL Glücksatlas 2022: „Mia san mia“-Effekt wirkt positiv

Was sich den Experten zufolge in Bayern aber auf jeden Fall positiv auswirkt, ist das allgemeine Gefühl, kulturell und wirtschaftlich von anderen unterscheidbar zu sein. So entstehe ein Identitäts- und Verbundenheitsgefühl. „Das bayerische ‚mia san mia‘ hat also eine glücksstiftende Komponente“, so das Fazit der Forscher.

Selbst während der Corona-Krise sei die Zufriedenheit hier im Durchschnitt höher gewesen als in vielen anderen Regionen. Doch es gibt Unterschiede. Spitzenreiter ist Niederbayern mit einem Glücksindex von 7,26, gefolgt vom Süden Bayerns (7,13). Signifikant unzufriedener seien die Leute dagegen in der Oberpfalz (6,95) und in Franken (6,94). Und Menschen auf dem Land seien etwas glücklicher als Münchner oder Nürnberger.

Datenbasis SKL Glücksatlas: „Die Daten für den SKL Glücksatlas 2022 stammen aus insgesamt elf Befragungen von Januar bis Oktober 2022 (mindestens 4-wöchig) mit insgesamt 11.450 repräsentativ Befragten ab 16 Jahren in Form von mündlich-persönlichen Interviews durch das Institut für Demoskopie Allensbach zur Erfassung der allgemeinen Lebenszufriedenheit der Deutschen.“

Familien verbessern ihre Zufriedenheit, Jugendliche haben Probleme

Laut der Studie hat die Lebenszufriedenheit bei Familien in Deutschland zugenommen. Der Index bei Familien stieg auf 7,42 Punkte, nachdem er 2021 auf 7,17 Punkte gesunken war. Am wenigsten erholt haben sich die Jungen. Die Generation Z (1995 bis 2010 Geborene) verlor während Corona 1,0 Punkte an Lebenszufriedenheit. Um auf das alte Glücksniveau zurückzukehren, muss sie noch 0,52 Punkte gutmachen. Dagegen verloren die Älteren (1945+) durch Corona wenig und müssen nur noch 0,19 Punkte bis zum alten Niveau aufholen. (tkip mit dpa)

