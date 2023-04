Rätselhafter Fall in Bayern: Fahrräder mit Ketten an Türen befestigt - auch Pizza-Lieferauto betroffen

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Wer ist die Person, die derzeit in Hof ihr Unwesen treibt? Zuletzt wurden vermehrt Fahrräder gesichtet, die mit Ketten etwa an Haustüren befestigt wurden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Hof - Ein rätselhafter Fall beschäftigt derzeit die Polizei im fränkischen Hof. Ein Unbekannter hat mehrfach Fahrräder mit Ketten und Schlössern an Haustüren befestigt und so den Zugang blockiert. Am Freitagabend, dem 14. April, sei es sogar zu einer gefährlichen Situation gekommen, berichtete die Polizeiinspektion Hof am Samstag. Ein Fahrrad war demnach an die Beifahrertür eines Pizzalieferdienst-Autos gekettet worden.

Rätselhafter Fall in Bayern: Mann befestigt Fahrräder mit Ketten an Haustüren und Autos

Der Fahrer bemerkte dies erst, als er losfuhr und das Rad hinter sich herzog. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die erste Blockade-Aktion ereignete sich bereits am Mittwochabend: zwei Fahrräder waren an zwei Haustüren angekettet worden. Am Freitag kam es dann erneut zu ähnlichen Vorfällen, bei denen wieder zwei Mehrfamilienhäuser betroffen waren.

Hof: Fahrrad an Pizza-Auto befestigt - rätselhafter Fall beschäftigt die Polizei

Die Räder und die Fahrradschlösser wurden sichergestellt, aber bisher konnten von der Polizei keine Eigentümer ermittelt werden. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.

