Drama vor einem Jahr: Zwei Kinder durch giftiges Gas gestorben – keine Anklage gegen den Vater

Vor etwa einem Jahr waren in Karlstein am Main zwei Kinder tot in einem Haus aufgefunden worden. Sie starben an giftigem Gas.

Karlstein am Main – Es war ein tragisches Unglück, das sich Ende Januar 2022 in Karlstein am Main, einer Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg, abspielte. Zwei Kinder waren von ihrem Bruder tot in ihren Betten aufgefunden worden. Die eingeleiteten Ermittlungen führten bei den Beamten schnell zu der Erkenntnis, dass es sich dabei um einen tragischen Unglücksfall handelte. Trotzdem waren auch gegen den Vater Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet worden. Diese sind nun abgeschlossen.

Nach Tod zweier Kinder wegen giftigem Gas: Ermittlungen gegen Vater beendet

Ende Januar waren ein fünfjähriges und ein vierjähriges Kind in Karlstein am Main gestorben. Ursache war ein giftiges Gas, das Spezialkräfte der Polizei entdeckt hatten. Dabei handelte es sich um Monophosphan, auch bekannt als Phosphorwasserstoff. Es war durch eine chemische Reaktion entstanden, nachdem im Haus Schädlingsbekämpfungsmittel benutzt worden waren. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit.

Der Vater hatte bei seiner anschließenden Vernehmung eingeräumt, bei Handwerkerarbeiten Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet zu haben. Dann wurde gegen den 49-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in zwei Fällen ermittelt. Diese Ermittlungen sind nun beendet. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag, 14. Februar, mitteilte, werde keine Anklage gegen den Vater erhoben.

„Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt“: Keine Ermittlungen gegen Vater

Mit gerichtlicher Zustimmung entschied die Staatsanwaltschaft, dass von einer Anklage gegen den Vater abgesehen werde. Die Tatfolgen, also der Tod der zwei Kinder des 49-Jährigen, haben den Beschuldigten so schwer getroffen hätten, „dass die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre“, heißt es in der Mitteilung zur Begründung der juristischen Entscheidung. (fhz)

