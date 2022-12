Bayern verliert ein Stück Heimat: Kaufhaus Hohenleitner in Garmisch abgerissen

Von: Dirk Walter

Teilen

Platt gemacht: Das Kaufhaus Hohenleitner in der Fürstenstraße im Ortsteil Garmisch kam wegen mehrmaliger Umbauten nie auf die Denkmalliste, obwohl das wiederholt gefordert wurde. Im September rollte der Bagger an – und weg ist das Gebäude. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

In Bayern werden immer mehr Denkmäler und ältere Gebäude abgerissen. Neuestes Beispiel ist das Kaufhaus Hohenleitner in Garmisch.

München – Das Kaufhaus Hohenleitner in Garmisch war früher eine Institution. Das Haus stammt sogar aus dem Jahr 1735/36, wurde immer wieder erweitert und umgestaltet. Doch Anfang September rollte ein großer Bagger auf das Grundstück: Abriss – auf dem Areal sollen nun Wohnungen und Gewerbe entstehen, womöglich sogar im „Jodelstil“, wie der Landesverein für Heimatpflege fürchtet.

Kaufhaus Hohenleitner in Garmisch abgerissen: Bayern sorgt sich um Baukultur

Leider kein Einzelfall, wie Geschäftsführer Rudolf Neumaier sagt. Der Landesverein hat jetzt eine Art Hitliste von Abrissen eigentlich erhaltenswerter Gebäude erstellt. Wer will, kann auf der Internet-Seite www.heimat-bayern.de unter zwölf Gebäuden den bittersten Verlust küren.

„Wir beobachten mit großer Sorge, dass Denkmäler und auch ältere Gebäude, die nicht auf der Denkmalliste stehen, viel zu stiefmütterlich behandelt werden“, sagt Neumaier. „Dabei ist unsere Baukultur für Bayern genauso bedeutend wie unsere Bräuche, Mundarten und Trachten.“ Einstmals war Bayern vorbildlich beim Denkmalschutz, hier wurde 1973 das erste Denkmalschutzgesetz bundesweit verabschiedet.

Das Kaufhaus Hohenleitner in der Fürstenstraße im Ortsteil Garmisch. © Pietzsch

Denkmalschutz in Bayern: Immer mehr ältere Gebäude zerstört

Doch in letzter Zeit sei Denkmalschutz ins Hintertreffen geraten, kritisiert der Verein. „Das wird uns durch zahlreiche Hilferufe aus allen Teilen Bayerns gespiegelt“, sagt Neumaier. Bei Eigentümern und Investoren, aber auch bei Behörden und in der Politik fehle immer wieder das Bewusstsein für die große kulturelle Bedeutung von Denkmälern. Man lasse erhaltenswerte Gebäude verfallen, bis sie nicht mehr zu retten seien. Der Vorsitzende des Landesvereins, der niederbayerische Bezirkstags-Präsident Olaf Heinrich (CSU), plädierte deshalb dafür, die Denkmaldefinition zu erweitern. „Wenn zum Beispiel auch identitätsstiftende Gebäude auf die Denkmalliste kommen können, bieten sich den Eigentümern solcher Immobilien wesentlich bessere Chancen auf finanzielle Förderung.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Das Kaufhaus Hohenleitner in Garmisch ist nur ein Beispiel. In Kochel wurde im April dieses Jahres das Heim der Gewerkschaft Verdi abgerissen, das 1930 im Bauhaus-Stil errichtet wurde. In Wang (Kreis Freising) beklagen die Denkmalschützer den Verlust des Uppendorn-Kraftwerks – „unbestreitbar ein Industriedenkmal“, wie Neumaier schimpft. „Eklatant“ sei die „brachiale Gewalt des Abrisses“ – auch historische Treppengeländer und Kastenfenster seien zerstört worden, anstatt sie behutsam auszubauen. Weitere Beispiele für die vom Landesverein beklagte Zerstörung der Baukultur sind der Abriss eines ehemaligen „Judenhauses“ in Krumbach, der Abriss von Teilen des Stahlwerks Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg sowie des Alten Felsenkellers an der Radrennbahn Nürnberg.