Wer hat Marian gesehen? 24-Jähriger aus Kempten verschwindet nach Club-Besuch spurlos

Von: Felix Herz

Der 24-jährige Marian Olteanu aus Kempten wird vermisst – die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe. © Polizeipräsidium Schwaben / privat

Der 24-jährige Marian Olteanu aus Kempten wird vermisst. Die Polizei wandte sich mit der Suche nun an die Öffentlichkeit – wer hat den jungen Mann gesehen?

Kempten – Mit einer Vermisstenfahndung wandte sich die Polizei am Montag, 6. Februar, an die Öffentlichkeit. Es geht um Marian Olteanu, 24 Jahre alt, aus Kempten. Er verschwand in der Nacht von Freitag, 3. Februar, auf Samstag, 4. Februar.

24-Jähriger aus Kempten vermisst: Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

In der Pressemitteilung der Polizei schreiben die Beamten, dass „der Gesuchte spurlos nach einem Besuch in einem Club in der Kemptener Innenstadt“ verschwand. Er kam nicht in seiner Wohnung in Ofterschwang an, erschien am Folgetag nicht an seinem Arbeitsplatz und ist auch nicht via Mobiltelefon erreichbar, heißt es vonseiten der Polizei.

Polizei bittet um Hilfe: Beschreibung des Vermissten – „könnte sich in hilfloser Lage befinden“

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung. Der vermisste 24-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Name und Alter : Marian Olteanu, 24 Jahre alt

: Marian Olteanu, 24 Jahre alt Körperliche Merkmale : 80 Kilogramm schwer, 175 Zentimeter groß. Er hat kurze, braune Haare und trägt einen Vollbart

: 80 Kilogramm schwer, 175 Zentimeter groß. Er hat kurze, braune Haare und trägt einen Vollbart Bekleidung: Er trug eine olivgrüne Hose und ein dunkles Oberteil

Laut Polizei könnte sich der 24-Jährige „in einer hilflosen Lage“ befinden. Die Beamten bitten daher um sachdienliche Zeugenhinweise. Wer hat Marian Olteanu gesehen oder weiß etwas über dessen derzeitigen Aufenthaltsort? Die Polizei nimmt Informationen via der Telefonnummer (08 31) 9 90 92 14 0 oder dem Polizeinotruf 110 entgegen. (fhz)

