Klimaaktivisten besetzen Hörsäle an Universitäten in Bayern: „Welt hat keine Zukunft“

Von: Felix Herz

An der Universität in Erlangen und in Regensburg wurden Hörsäle von Klimaaktivisten besetzt (Symbolbild). © Michael Schick / IMAGO

Klimaaktivisten haben Hörsäle in den Universitäten in Regensburg und Erlangen im Rahmen eines internationalen Aufrufs besetzt.

Regensburg – Immer öfter fallen in den letzten Wochen Klimaaktivisten mit resoluten Aktionen auf, mit denen sie auf die Klimakrise und die unterstellte Untätigkeit der Politik hinsichtlich der globalen Krise aufmerksam machen wollen. Die meist jungen Menschen kleben sich auf viel befahrenen Straßen fest, bewerfen Gemälde in Museen mit Kartoffelbrei oder versuchen, die Staatskanzlei in München zu stürmen. Am Mittwoch, 9. November, kam es nun zu Protesten in Regensburg und Erlangen.

Klimaaktivisten besetzen Uni-Hörsäle – internationaler Aufruf

Den Berichten zufolge besetzen die Klimaaktivisten bereits seit Dienstagnachmittag, 8. November, einen Hörsaal an der Universität in Erlangen. Seit Mittwoch ist nun auch ein Hörsaal an der Universität Regensburg von dem Protest betroffen. Den Angaben der Aktivisten zufolge schließen sie sich mit der Aktion weltweiten Protesten an, die für mehr soziale Gerechtigkeit und effektiven Klimaschutz eintritt.

Klima-Proteste in Bayern: Das fordern die Umwelt-Aktivisten

„Welt hat keine Zukunft“: Klima-Protest an Universitäten

Einem Sprecher der Universität in Regensburg zufolge wolle sich die Hochschulleitung mit den Aktivisten zu einem Gespräch treffen. Im internationalen Aufruf zu den Hochschulprotesten heißt es: „Wir sollen in der Uni sitzen und so tun, als wäre alles okay. Aber die Welt, für die wir lernen sollen, hat keine Zukunft“.

Kein Zufall ist es, dass die Proteste zeitgleich mit der UN-Klimakonferenz in Ägypten stattfindet. In einer Mitteilung sagte ein Student der Uni Regensburg: „Regierungen stehen Profitinteressen und multinationalen Konzernen machtlos gegenüber. Es braucht neue, starke und demokratische Lösungen. Wo sollen wir die entwickeln, wenn nicht in Schulen und Universitäten?“ (fhz)

