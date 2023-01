Ehepaar heizt Sauna ein und geht spazieren – bei der Rückkehr steht sie in Flammen

Von: Felix Herz

Während das Ehepaar aus Oberbayern spazieren war, geriet die einheizende Sauna, vermutlich wegen eines technischen Defekts, in Brand (Symbolbild). © YAY Images / IMAGO

In Oberbayern ist eine Sauna in Brand geraten, als ein Ehepaar gerade spazieren war. Als sie zurückkehrten, rauchte es bereits aus dem Haus.

Königsmoos – Bei der winterlichen Kälte einen erfrischenden Spaziergang machen und sich dann in der heimischen Sauna aufwärmen – das war wohl der Plan eines Ehepaars aus Königsmoos, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, in Oberbayern. Doch es kam anders als erwartet – bei der Rückkehr der Beiden rauchte es aus ihrem Haus.

Vermutlich technischer Defekt: Saune steht in Flammen

Wie die Polizei am Sonntag, 29. Januar, mitteilte, verließ das Ehepaar am Samstag, 28. Januar, gegen 14.30 Uhr ihr Haus in Königsmoos. Zuvor hatten sie ihre im Badezimmer befindliche Sauna eingeheizt. Als sie später von ihrem Spaziergang zurückkehrten, beobachteten sie eine Rauchentwicklung aus ihrem Badezimmer.

Sofort begab sich der 67-jährige Eigentümer in das Haus, um nach dem Rechten zu sehen. Schnell sah er aber im Badezimmer, dass die Sauna bereits in Flammen stand. Anschließend informierten die Eheleute die Rettungsleitstelle.

Eheleute vorsorglich im Krankenhaus behandelt – Haus derzeit nicht bewohnbar

Weil der Mann zunächst noch versuchte, das Feuer selbstständig zu löschen, zog er sich eine Rauchgasintoxikation zu, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Oberbayern. Er musste daher anschließend im Krankenhaus behandelt werden, wo auch seine Ehefrau vorsorglich untersucht wurde. Beide konnten aber noch am selben Tag die Klinik verlassen.

Zwar breitete sich das Feuer schnell auf angrenzende Räume aus, es konnte jedoch dank des Einsatzes der Feuerwehr auf die östliche Gebäudeseite des Erdgeschosses beschränkt werden. Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro. Das Haus der Eheleute war nicht mehr bewohnbar. Als Ursache für die Flammen gilt derzeit ein technischer Defekt. (fhz)

