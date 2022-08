Hakenkreuze und antisemitische Parolen: KZ-Gedenkstätte in Bayern beschmiert

Mit Edding malten die Unbekannten Hakenkreuze auf die Tafeln der KZ-Gedenkstätte. © Rudolf Mayer

3000 Häftlinge starben im ehemaligen KZ-Außenlager im Mühldorfer Waldgebiet. Die Gedenkstätte, die an sie erinnert, wurde von Unbekannten beschmiert.

Mühldorf – Unbekannte haben die KZ-Gedenkstätte „Mühldorfer Hart“ in Bayern beschmiert. Einem Mitarbeiter der Bayerischen Staatsforsten war bei Waldarbeiten in der Nähe aufgefallen, dass an den Gedenksteinen und Gedenktafeln mit schwarzen Edding-stiften Hakenkreuze und zumeist antisemitische Parolen angebracht worden waren. Er informierte die Polizei.

Bayern: Gedenkstätte erinnert an KZ-Häftlinge

Die Gedenkstätte erinnert an das ehemalige KZ-Außenlager im Mühldorfer Waldgebiet „Am Hart“. Mehrere tausend KZ-Häftlinge wurden seit 1944 zum Bau eines Rüstungsbunkers gezwungen, sie hausten in Erdhütten im Wald.

Vom Rüstungsbunker ist heute noch ein großer Betonbogen erhalten, er soll als Denkmal erhalten bleiben. Vor Ort warnen Schilder vor dem Betreten des Areals, noch immer wird nach Sprengstoff gesucht. Unweit des Bunkers waren die Waldlager, von denen heute noch große Kuhlen im Erdboden zeugen. Der Historiker Peter Müller nimmt an, dass etwa 3000 der insgesamt 8300 Häftlinge bis Kriegsende starben. Sie wurden in Massengräbern verscharrt, die Leichen später exhumiert. An die Lager erinnert heute die erst vor einigen Jahren eingeweihte Gedenkstätte. Die Gedenkstätte ist sehr abgelegen und nur zu Fuß zu erreichen. Obwohl am Bunker immer wieder gezündelt wird, sind an der Gedenkstätte keine Videokameras angebracht, berichtet Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim. Das erschwert jetzt die Ermittlungen.

Beschmierte Gedenkstätte: Polizei vermutet mehrere Täter

Fest steht aber, dass die Schmierereien am Montag (22. August) zwischen 9 Uhr und 15.25 Uhr aufgebracht worden sein müssen. Aufgrund unterschiedlicher Schriftbilder geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus. Auch am ehemaligen Bunker gibt es Hitler-Schmierereien.

Obwohl die Staatsschutzabteilung der Kripo Traunstein ermittelt, schließt die Polizei auch einen unpolitischen Hintergrund nicht aus. Auch „destruktive Jugendliche“ als Täter kämen in Frage, sagt der Polizeisprecher.

