Dorfladen in Bayern umgeht Ladenschlussgesetz: Rund um die Uhr geöffnet – zu erschwinglichen Preisen

Von: Felix Herz

Teilen

In Berlin sind sie ein fester Bestandteil des Stadtbilds: Spätis – also kleine Läden, die teilweise rund um die Uhr geöffnet sind. Jetzt wollen zwei Oberfranken ein ähnliches Konzept umsetzen. © Winfried Rothermel/imago images

Weil sie das Ladenschlussgesetz in Bayern stört, eröffnen sie kurzerhand selbst einen Supermarkt – der 24/7 offen hat. Wie das geht und was dahinter steckt.

Zell – In Bayern frustriert es viele Menschen: das Ladenschlussgesetz. Es besagt, dass Supermärkte wie Edeka, Aldi, Lidl, Rewe und Co. um 20 Uhr schließen müssen und an Sonn- und Feiertagen gar nicht aufmachen dürfen.

Seit Jahren wird darüber aber heftig gestritten: Viele Menschen müssen heutzutage auch am Sonntag arbeiten, dazu gibt es Ausnahmen wie Tankstellen – sie dürfen auch am Sonntag Lebensmittel verkaufen, das aber meistens zu stark erhöhten Preisen. In Zell im Fichtelgebirge (Landkreis Hof) haben zwei junge Männer nun einen Supermarkt eröffnet, der jeden Tag rund um die Uhr offen hat. Wie ist das möglich?

Supermarkt in Bayern rund um die Uhr geöffnet: das „Waldsteinlädla“ in Zell

Weil sie eines Abends nach 20 Uhr keine Möglichkeit mehr gehabt hätten, gesunde Lebensmittel zum Kochen einzukaufen, sei ihnen die Idee gekommen. So erzählen es Pascal Timmel und Leonard König in infranken.de. Daraufhin gründeten sie den Dorfladen „Waldsteinlädla“. Das Besondere: Der Supermarkt hat kein Personal. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus E-Tankstelle, Dorfmarkt mit regionalen Waren und Café.

Durch diese Mischung und die Nähe zu touristischen Standorten wie einem Campingplatz hätten sie die Erlaubnis bekommen, auch an Sonn- und Feiertagen zu öffnen sowie um 20 Uhr nicht schließen zu müssen. Über Antragsformulare im Rathaus oder online (auch per App) können Kunden eine Mitgliedskarte erwerben. Mit dieser erhalten sie Zugang zum Supermarkt und können dort einkaufen – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

(Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

24/7-Supermarkt in Bayern: Wie ein kleines Dorfzentrum

Mit der Mitgliedskarte zahlen die Kunden auch ihren Einkauf. Das Produktsortiment besteht aus vielen regionalen Waren – wodurch die beiden Geschäftsführer Preise auf Supermarktniveau halten können. Ein besonderes Feature: Per App können sich Kunden das aktuelle Sortiment anschauen und sich direkt einen digitalen Einkaufszettel zusammenstellen. Bislang wird das Konzept gut angenommen – vom bisherigen Erfolg sind Timmel und König begeistert. Sie hätten auch Anfragen aus weiteren Gemeinden in Bayern, auch ein Lieferdienst sei in Zukunft denkbar.

Neben den 80 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es auch ein Café auf 20 Quadratmetern sowie eine Ladesäule für Elektromobilität, schreibt infranken.de. So wirke das ganze wie ein kleines Dorfzentrum, an dem man sich auch an einem Sonntag gerne aufhält. (fh)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.