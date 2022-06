Lastwagen nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt: Biker kracht in Lkw

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Motorradfahrer krachte frontal in die Seite des Lastwagens. © vifogra / Reiß

Ein Lkw-Fahrer übersah beim Abbiegen einen Biker. Der Motorradfahrer war auf einer vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs. Es kam zum Zusammenprall.

Eichstätt - Im Landkreis Eichstätt hat sich am Freitagabend (10. Juni) ein schwerer Unfall ereignet. Laut Vifogra geschah das Unglück gegen 18 Uhr auf der Jurahochstraße beim Ziegelhof.

Bayern: Motorrad kracht in Lkw - Biker schwer verletzt

Demnach fuhr ein Lkw-Fahrer (33) von der Lüften her kommend in Richtung Jurahochstraße. An der Einmündung zur Jurahochstraße wollte er nach links in Richtung Kinding einbiegen. Zeitgleich war ein Motorradfahrer (54) auf der vorfahrtsberechtigten Jurahochstraße in Richtung Eichstätt unterwegs.

Der Lkw-Fahrer übersah beim Einfahren in die Vorfahrtsstraße den von links kommenden Motorradfahrer. Dieser prallte frontal in die linke Fahrzeugseite des Lkw. Der 54-Jährige zog sich laut Vifogra schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus.

Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Motorrad-Unfall in Bayern: Maschine ist Totalschaden

Am Lkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro, am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, circa 10.000 Euro. (kam)

Ein Auto prallte in Cham auf einen Rettungswagen. Der Pkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Drei weitere Personen kamen in die Klinik.