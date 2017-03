Bayern lockert Stallpflicht

Weil die Zahl an Nachweisen der Vogelgrippe zurückgeht, lockert Bayern die Stallpflicht für Geflügel.

München - Bayern lockert die Stallpflicht für Geflügel. Weil die Zahl an Nachweisen der Vogelgrippe zurückgeht, dürfen viele Hühner, Gänse und Enten wieder ins Freie. „Ab sofort gibt es nur noch eine örtlich begrenzte Aufstallungspflicht bei neuen Nachweisen der Geflügelpest“, teilte Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) am Donnerstag in München mit.

Märkte und Ausstellungen seien wieder möglich, zudem dürften Eier wieder als Freilandeier vermarktet werden. Die erhöhten Biosicherheitsmaßnahmen auch in Kleinbetrieben gelten aber weiterhin.

In den vergangenen Monaten wurden in Deutschland über 1000 Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln und über 80 Fälle bei Hausgeflügel bestätigt. In Bayern gab es in allen Regierungsbezirken insgesamt rund 120 Nachweise bei Wildvögeln und 9 in hauptsächlich kleineren Nutzgeflügelbeständen.

dpa

