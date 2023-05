Weil sie nicht zur Schule wollte: Tochter schlägt eigene Mutter - Streife bringt sie trotzdem in den Unterricht

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Sie wollte ihre Tochter nur überzeugen, in die Schule zu gehen. Für eine Mutter aus Bayern endete dieses Unterfangen mit einem Polizeianruf - und einer handfesten Auseinandersetzung.

Schwandorf - In Bayern starten am Montag, dem 30. Mai, die Pfingstferien. Zwei Wochen lang heißt es für alle Schulpflichtigen dann: Beine hochlegen und die freie Zeit genießen, bevor der letzte Abschnitt des Schuljahres beginnt. Kurz vor Startschuss in die zweiwöchige Schulpause wurde die Polizei jedoch zu einem handfesten Streit zwischen einer Mutter und ihrer Tochter gerufen. Der Grund: Der anstehende Schulbesuch.

Schul-Streit in Bayern eskaliert: Tochter schlägt Mutter ins Gesicht

Wie die Beamten mitteilten, wollte die Mutter ihre Tochter am Freitag, dem 26. Mai, davon überzeugen, in die Schule zu gehen. Daraufhin soll die Situation derartig eskaliert sein, dass die Tochter ihrer Mutter mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Daraufhin verständigte die Mutter die Polizei. Die Beamten mussten den Streit schlichten und brachten das Mädchen mit dem Polizeiauto in die Schule. Die 14-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Weil sie nicht zur Schule wollte: Tochter schlägt eigene Mutter - Streife bringt sie trotzdem in den Unterricht

Weshalb die Tochter sich derartig gegen den Schulbesuch sträumte, ist aus der Pressemitteilung der Beamten nicht zu entnehmen. Vermutlich wird sie sich jedoch sehr über die zweiwöchige Schulpause freuen.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.