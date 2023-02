„Air Defender“: Nato übt Luftkriegs-Operationen in Bayern

Von: Felix Herz

Deutschland wird im Jahr 2023 Schauplatz der größten Verlegeübung von Luftstreitkräften, die es seit Nato-Gründung vor mehr als 70 Jahren gab. Daran beteiligt sein wird auch der Freistaat Bayern. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Es wird die größte Luft-Verlegeübung der Nato seit ihrer Gründung vor mehr als 70 Jahren. Und sie wird auch in Bayern stattfinden.

Lechfeld – Im Jahr 2023 wird Deutschland Schauplatz der größten Luft-Verlegeübung der Nato seit ihrer Gründung im Jahr 1949. Neben zwei norddeutschen Standorten wird auch der Freistaat beteiligt sein. Zudem wurden Maßnahmen angekündigt, um die Bürger nicht zu stark zu belasten.

Nato-Übung in Bayern: US-Soldaten stationiert, Luftkriegsoperationen werden geübt

Vom 12. bis zum 23. Juni findet in Deutschland die Nato-Übung „Air Defender 2023“ statt. Dabei handelt es sich um eine multinationale Übung, bei der zahlreiche Soldaten und Flugzeuge zum Einsatz kommen. Einem Sprecher der Luftwaffe zufolge wird es die „größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato.“

Bundesweit werden drei Standorte Teil der Übung. Zwei davon liegen in Norddeutschland (Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover und Flugplatz Hohn). Der dritte Standort liegt in Bayern – es ist das Lechfeld bei Graben südlich von Augsburg. Zudem nehmen einige europäische Nachbarländer mit ihren Einheiten von ihren Heimatflughäfen aus an der Übung teil.

Umfangreiche Luftkriegsoperationen in Bayern: Nato-Soldaten trainieren

Der Luftwaffen-Sprecher kündigte außerdem an, dass „insgesamt etwa 100 Luftfahrzeuge, vorwiegend der U.S. Air National Guard, für diese Übung aus den USA nach Deutschland verlegt“ werden. In Bayern sollen davon sechs US-Flugzeuge sowie 100 US-Soldaten vorübergehend stationiert werden. Um die Belastung für die Bevölkerung zu reduzieren, sollen die Maschinen in der Nacht und an dem Wochenende in dem Zeitraum nicht starten.

Den Angaben der Luftwaffe zufolge handelt es sich um eine „rein defensiv ausgerichtete Übung, die bereits seit 2021 geplant und vorbereitet wird“. Außerdem heißt es, dass die Operation nicht im Zuge des Ukraine-Krieges ausgeweitet wurde. (fhz mit Material von dpa)

