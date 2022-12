Polizei stellt mit Image-Video Audi Q5 als neuen Dienstwagen vor – und erntet knallharte Kritik

Von: Felix Herz

Fährt bald als blaugelber Streifenwagen der Polizei durch Mittelfranken: der Audi Q5. © Screenshot Polizei Mittelfranken / Twitter

Mit einem feierlichen Video stellt die Polizei Mittelfranken auf Twitter ihren neuen Streifenwagen vor. Bei den Nutzern kommt das Ganze jedoch nicht so gut an.

Nürnberg – Immer wieder machen die Social-Media-Abteilungen von Polizei, Feuerwehr und Co. mit interessanten Einblicken hinter die Kulissen oder lustigen Posts auf sich aufmerksam. Die Nutzer freut die Abwechslung zwischen den ansonsten eher dramatischen oder traurigen Beiträgen, in denen von Verbrechen oder Unfällen berichtet wird.

Am Montag, 5. Dezember, stellte die Polizei Mittelfranken auf Twitter ihren neuen Dienstwagen vor – das kam allerdings gar nicht gut an. Oder war das gar nicht das Ziel des Tweets?

Polizei Mittelfranken zeigt Audi Q5 als neuen Dienstwagen: Ein SUV für die Beamten

„Heute dürfen wir euch das neueste Dienstfahrzeug im Fahrzeugbestand der Bayerischen Polizei vorstellen, den Audi Q5“, heißt es feierlichen in dem Twitter-Beitrag der Polizei Mittelfranken. Dazu gibt es ein aufwändiges Video, in dem ein Christbaum gezeigt wird, dann ein Adventskalender, hinter dessen fünfter Tür sich dann der neue Dienstwagen zeigt – ein Audi Q5.

Laut Herstellerangaben ist der Audi Q5 ein SUV, der „Sportlichkeit und hohe Alltagstauglichkeit“ vereint. Den Q5 gibt es seit 2008 in erster Generation, seit 2017 in zweiter. Auf verschiedenen Auto-Portalen wird der SUV im Durchschnitt gut bewertet – oft ist an anderer Stelle aber auch von vergleichsweise hohen Emissionen zu lesen. Im Video zum neuen Dienstwagen werden – neben einem häufigen Kameraschwenk auf das Audi-Logo – die polizeiliche Innenausstattung des Wagens gezeigt sowie das Fahrzeug in Aktion. Alles untermalt mit flotter Musik.

SUV für die Polizei – Twitter-Nutzer kritisieren Video und Dienstwagen

Bei der Mehrzahl der Twitter-Nutzer sorgten jedoch weder das Video an sich, noch die SUV-Entscheidung der Bayerischen Polizei für Freude. Im Gegenteil, es hagelte Kritik. „Für ein Werbevideo für Audi wird also Geld verschwendet?“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer. Ein weiterer User kritisiert Video und Auto – worauf ihm jemand antwortet: „Der Steuerzahler hat es doch.“

Oft ist auch zu lesen, dass das Video einer Werbung für Audi gleiche. Und, dass man in Zeiten der Klimakrise für dasselbe Geld auch Dienstfahrräder hätte kaufen können. „Das würde viel mehr helfen und eure Perspektive ändern“, schreibt der User. Eine andere Nutzerin kritisiert, dass es beschämend sei, dass erneut kein E-Auto gekauft wurde. „Nicht alltagstauglich“, lautet daraufhin die Antwortet eines weiteren Users. (fhz)

