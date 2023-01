Seltenes Naturspektakel: Doppelter Regenbogen strahlt über Bayern

Von: Felix Herz

Teilen

Am Montagnachmittag ereignete sich im Norden von Bayern ein herrliches Naturspektakel – ein doppelter Regenbogen strahlte über Rothenburg ob der Tauber. © NEWS5 / Weddig

Das Wetter in Bayern gleicht laut DWD einem „Wechselbad der Gefühle“. Doch immerhin bringt es Naturspektakel wie diesen doppelten Regenbogen hervor.

Rothenburg ob der Tauber – Winterlich ist das Wetter in Bayern im frühen Jahr 2023 nicht gerade. Dafür ist aber zwischen strahlend blauem Himmel und ergiebigen Regenschauern so ziemlich alles dabei. Gute Nachrichten für Schneefreunde in den Bergen: In den kommenden Tagen ist der weiße Glanz nicht allzu fern. Doch auch in den flacheren Regionen hat der wilde Wetterwechsel erfreuliche Auswirkungen – in Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, farbenfroh am Himmel zu beobachten.

Doppelter Regenbogen in Bayern: Herrliches Naturspektakel nach Regen

Gold, Kobolde, Glück – um Regenbögen ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden. Fakt ist, dass die farbenfrohen Naturspektakel einen wunderschönen Anblick bieten. Regenbögen gelten als atmosphärisch-optische Phänomene, die entstehen, wenn Sonnenstrahlen auf Regentropfen in der Luft treffen. Das menschliche Auge nimmt dann ausschließlich die sogenannten Spektralfarben – Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett – wahr, die beim Brechen des Lichts entstehen.

Besonders häufig treten Regenbögen daher bei Regen und Sonnenschein am Morgen und Abend auf, wenn die Sonne flach am Horizont steht und der Einfallswinkel auf den Regenvorhang ideal ist. Ein besonders seltenes Phänomen ist es dann, wenn ein doppelter Regenbogen entsteht. So geschehen am Montagnachmittag (9. Janaur) in Rothenburg ob der Tauber, im Norden von Bayern.

Über Rothenburg ob der Tauber begeisterte am Montagnachmittag ein doppelter Regenbogen. © NEWS5 / Weddig

Wetter in Bayern bleibt wechselhaft

Während sich Freunde herrlicher Naturspektakel in Rothenburg ob der Tauber an dem doppelten Regenbogen erfreuen dürften, schauen die Menschen im restlichen Bayern wohl eher mit Stirnrunzeln auf das Wetter im Freistaat. Dem Meteorologen Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bleibe es bis in die kommende Woche hinein wechselhaft. (fhz)

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.