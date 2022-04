Trauriges Resümee der Osterfeiertage: Drei Menschen sterben in den Bergen - was sonst noch passiert ist

Von: Leyla Yildiz

Das Osterwochenende zeigt eine traurige Bilanz bei den Bergunfällen. Auf den Straßen kam es vereinzelt zu Stau und vom Flughafen München aus hoben Passagiere in den Urlaub ab. (Symbolbilder/Collage) © Rolf Poss/snapshot/imagebroker/Imago

Die Osterfeiertage zeigen eine düstere Bilanz: Drei Menschen starben bei Bergunfälle, mehrere Personen mussten gerettet werden. Eine Übersicht.

München - Die Ostertage sind nun wieder passé, sie waren geprägt von Sonne und frühlingshaften Temperaturen. Doch bei den Bergunfällen gibt es hingegen eine düstere Bilanz. Seit Donnerstag (14. April) kamen drei Menschen in den bayerischen Bergen ums Leben. Laut Polizei rutschten die Wanderer in allen Fällen auf Altschnee aus. Noch vor Ostern hatten Polizei und Bergwacht vor winterlichen Verhältnissen und gefährlichem Altschnee in höheren nördlichen Lagen gewarnt und gute Ausrüstung angemahnt.

Am Sonntag (17. April) bargen Beamte der Alpinen Einsatzgruppe am Fuße der Zugspitze ein Ehepaar tot. Die 55-jährige Frau und ihr fünf Jahre älterer Mann waren in Turnschuhen in alpinem Gebiet unterwegs. An einem komplett verschneiten, nordseitigen Wegabschnitt verloren sie den Halt. Das Schuhwerk der beiden und auch die restliche Ausrüstung seien für eine derartige Unternehmung völlig unzureichend gewesen, erläuterte die Polizei.

Osterfeiertage: Erfahrener Wanderer stirbt im Karwendel - er rutscht auf Schnee aus

Am Donnerstag starb ein 27-Jähriger im Karwendel. Der erfahrene Wanderer war allein in Richtung westlicher Karwendelspitze aufgebrochen und ebenfalls auf schneebedecktem Untergrund ausgerutscht, wie die Beamten berichteten.

Mit den drei Todesfällen setzt sich ein trauriger Trend der vergangenen Monate fort. Allein in diesem Jahr gab es nunmehr bereits 19 tödliche Unfälle in dem Gebiet von Berchtesgaden bis zur Zugspitze. Im vergangenen Jahr zählten die Beamten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in diesem Bereich 55 Bergtote - schon hier sprach Pressesprecher Stefan Sonntag von einem „traurigen historischen Rekord“. In früheren Jahren seien es im Schnitt 30 bis 40 Todesfälle im gesamten Jahr gewesen.

Bergretter bergen Verletzte über Ostern: Frau fällt 30 Meter einen Hang herunter

Auch Verletzte mussten Bergretter über Ostern bergen. In den Berchtesgadener Alpen rutschte am Freitag eine 56 Jahre alte Jägerin auf dem regennassen Weg aus und fiel etwa 30 Meter einen Hang herunter. Ebenfalls im Berchtesgadener Land kam ein achtjähriges Mädchen mit einem Kettcar von der Straße ab und stürzte 50 Meter eine Böschung hinunter. Beide verletzten sich schwer.

Doch nicht nur in den Bergen kam es zu Unfällen - auch auf dem Wasser: In Kressbronn am Bodensee (Bodenseekreis) gerieten am Samstag drei Menschen in Seenot und mussten gerettet werden; ihr Segelboot war gekentert. Die Besatzung des Bootes blieb abgesehen von einer leichten Unterkühlung unverletzt.

Verkehr an Osterwochenende: Vergleichsweise wenig los auf den Straßen

Auf den Straßen war vergleichsweise wenig los: Der ADAC sprach von „österlicher Ruhe“. Erst am frühen Montagnachmittag gab es auch in Bayern auf einigen Autobahnen stockenden Verkehr und Stau. Insgesamt waren laut einem Polizeisprecher in den Bergen nicht mehr Ausflügler unterwegs als sonst an sonnigen Tagen. Viele zog es weiter weg in den Süden.

Von Freitag bis Montag zählte der Flughafen München rund 3200 Starts und Landungen mit rund 350.000 Passagieren. Das sei „sehr, sehr viel mehr“ als im vergangenen Jahr, sagte Flughafensprecher Robert Wilhelm. Es habe etwa viermal mehr Flüge als 2021 gegeben. Eines der beliebtesten Ziele sei Mallorca gewesen.

Osterfeiertage: Urlauber starten vom Flughafen München aus in den Süden

Zudem wollten die Urlauber nach Spanien, Italien und Griechenland. Auch Ägypten sei wieder sehr beliebt. Dennoch erreichten die Flugzahlen nicht das Niveau wie vor Corona: Die Zahl der Flüge habe etwa bei 75 Prozent im Vergleich zu 2019 gelegen, sagte Wilhelm. Die Fluggäste seien gut vorbereitet gewesen. Es habe keine Probleme gegeben mit Testnachweisen und Einreiseformularen. Auch Ausfälle beim Personal behinderten den Reiseverkehr nicht. (dpa/ly)