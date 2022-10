Leiche in Donau-Kraftwerk gefunden: Trauriger Verdacht – handelt es sich um den vermissten 25-Jährigen?

Von: Felix Herz

Das Wasserkraftwerk Kachlet an der Donau bei Passau (Symbolbild). © blickwinkel / IMAGO

In der Donau beim Passauer Wasserkraftwerk wurde eine Leiche gefunden. Noch ist unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt – doch es gibt einen Verdacht.

Passau – Vor rund einer Woche machte eine traurige Nachricht aus Plattling, Landkreis Deggendorf, die Runde: In der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober war ein 25-jähriger Mann beim Feiern in die Isar gefallen und abgetrieben. Sofort waren umfassende Suchmaßnahmen eingeleitet worden – doch der junge Mann blieb verschollen.

Leiche in der Donau bei Passau gefunden – ist es der vermisste 25-Jährige?

Bis Montag dauerte die Suche der Einsatzkräfte an – dann gab man auf, ohne auf eine Spur des Vermissten gekommen zu sein. Am Dienstag, 25. Oktober, meldete sich die Polizei dann mit einer Pressemitteilung: Gegen Mittag sei eine Person mitgeteilt worden, die im Bereich des Wasserkraftwerks Kachlet in Passau leblos in der Donau treibe.

Um 12.40 Uhr konnte die Feuerwehr die Leiche aus dem Wasser bergen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernahm inzwischen die Ermittlungen in dem Fall. Die Frage, die sich nun stellt: Handelt es sich bei der gefundenen Leiche um den vermissten 25-Jährigen aus Plattling?

Ermittlungen zu gefundener Leiche: Zusammenhang mit Vermisstenfall wird untersucht

Laut Polizei sei auch Gegenstand der Ermittlungen, ob bei der gefundenen Leiche ein Zusammenhang mit dem Vermisstenfall aus Plattling bestehe. Die Vermutung ist geografisch nicht unbegründet: Die Isar mündet kurz hinter Plattling in die Donau, die, als einziger Fluss Europas, von Westen nach Osten fließt – also in Richtung Passau.

Der Leichnam des 25-Jährigen, sollte sich die Befürchtung bewahrheiten, dass dieser ertrank, könnte also durchaus in die Donau und dann in Richtung Passau getrieben sein. Die Ermittlungen der Polizei werden hier bald für Aufklärung sorgen. (fhz)

