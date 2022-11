Russland-Influencerin hetzte von Bayern aus: Videos im Netz sollen Abschiebung zeigen – Polizei dementiert

Von: Felix Herz

Seit Beginn des Ukraine-Krieges sorgt eine russische Influencerin, die in Landshut lebt, für Kopfschütteln im Netz. Die Polizei dementierte nun ihre Abschiebung.

Landshut – Ihre Videos sorgten für Kopfschütteln, Wut und Sprachlosigkeit im Netz: Eine junge Russin, die in Landshut mit ihrem Partner lebt, lud auf TikTok zahlreiche Videos hoch, in denen sie den Ukraine-Krieg Russlands verherrlichte.

Höhnisch lacht sie über Szenen, in denen Bomben in ukrainischen Städten einschlagen, stellt sich mit Russland-Flagge vor ukrainische Demonstranten, verspottet Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet auf offener Straße. Mitte Oktober wurde dann vermeldet, dass die Polizei ihr Zuhause durchsuchte und unter anderem einen Laptop und Handys beschlagnahmte.

Russland-Influencerin abgeschoben? Polizei dementiert

Gegen die 30-jährige Russin wird seit Mai 2022 ermittelt. Das war der Kreml-Aktivistin auch durchaus bewusst – mit einer polizeilichen Vorladung wischte sie sich den Hintern ab, filmte dies und stellte das Video ins Netz. Nachdem nun die Polizei im Oktober aktiv wurde, machte nun die Nachricht die Runde, dass die Frau, die sich ohne Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufhält, abgeschoben wurde.

Mehrere Medien hatten dies berichtet, auf Twitter machten zahlreiche Videos, welche die Abschiebung an einem Flughafen zeigen sollte, die Runde. Dies alles dementierte nun die Polizei. „Sie hält sich nach wie vor in Deutschland auf“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Landshut am Dienstag, 22. November.

Russische Influencerin weiter in Landshut – keine Hetz-Videos seit Okotber

Derzeit seien Abschiebungen von Deutschland in Richtung Russland ausgesetzt, erklärte der Sprecher weiter. Eines hat sich aber verändert: Auf ihrem TikTok-Kanal, auf dem sie ihre hetzerischen Videos hochlud, hat sich seit dem 10. Oktober nichts mehr getan – kein neues Video ist erschienen, kein neuer Kommentar der 30-Jährigen.

Zusätzlich gab der Sprecher der Staatsanwaltschaft an, dass die Auswertung der Dateien auf ihren Geräten noch andauere. Sie ist also noch nicht abgeschlossen – Ergebnis offen. (fhz)

