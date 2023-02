Söder mit deftigem Rundumschlag: „Grüne Doppelmoral können wir uns nicht leisten“

Von: Felix Herz

Teilen

Auf Twitter teilte der bayerische Ministerpräsident jüngst vor allem gegen die Ampel ordentlich aus. Man brauche keine „grüne Doppelmoral“, so Söder. © Sven Simon / IMAGO

In mehreren Tweets übt Ministerpräsident Markus Söder teils heftige Kritik an der Ampel. Man erlebe eine „schleichende Deindustrialisierung“, so der CSU-Chef.

München – Der Ministerpräsident Bayerns, Markus Söder, ist bekannt für teils kernige Aussagen. Auch auf Twitter ledert der CSU-Chef gerne gegen politische Konkurrenz oder nach Bali fliegende Klimaaktivisten. Am Freitag, 3. Februar, veröffentlichte Söder gleich mehrere Tweets, in denen er die Ampel und Innenministerin Faeser (SPD) teils scharf kritisierte.

Söder schießt gegen Ampel und Faeser und spricht von „Deindustrialisierung Deutschlands“

„Wir erleben in #Deutschland eine schleichende Deindustrialisierung und steuern auf einen Wohlstandsverlust zu“, begann Söder seinen mehrere Tweets umfassenden Rundumschlag am Freitagnachmittag. Die Ampel habe keinen Plan für die Zukunft, schimpft der 56-Jährige. Der Bund unternehme nichts, um die unsichere Lage zu stabilisieren, schreibt er am Ende seines ersten Tweets.

Doch damit wurde der CSU-Chef erst warm, scheint es. Denn es folgte noch Kritik an den Grünen: „Grüne Doppelmoral können wir uns nicht leisten“, schreibt er, und dass man einen neuen Stresstest für die Energieversorgung brauche. Es sei nicht in Ordnung, teures Fracking-Gas und Kernkraft aus dem Ausland einzukaufen, aber im Inland zu verbieten.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Söder kritisiert Faeser – Twitter-User sauer: „Jahrelang den Netzausbau blockiert“

In einem dritten Tweet fordert Söder, dass man die Wettbewerbsfähigkeit des Landes mit einem Wachstumspaket fördern müsse. „Unternehmens- und #Erbschaftssteuer runter, #Mittelstand entlasten, Regulierungen abbauen und mehr Freiheiten im Wettbewerbsrecht“, lauten die Forderungen des Ministerpräsidenten. Im vierten und vorerst letzten Tweet geht es abschließend um Innenministerin Faeser: Die Ampel dürfe die Kommunen beim Thema Migration nicht im Stich lassen – provokativ fragt Söder dann, wo Innenministerin Faeser sei. „Statt abzutauchen, muss sie Verantwortung übernehmen“, so der CSU-Chef.

Das Feedback der Twitter-Nutzer fällt auf Söders deftige Ampel-Kritik aber nicht gerade positiv aus. Häufig ist zu lesen, dass die CDU/CSU selbst Schuld an der Misere sei, da sie die letzten 16 Jahre an der Macht waren. „Gemeinsam mit der CDU hat Ihre CSU in den vergangenen 16 Jahren Deutschland in diese unsichere Lage regiert“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer fragt rhetorisch: „Wer hat eigentlich jahrelang den Netzausbau blockiert?“

Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass sich Söder am 23. September, 15 Tage vor den Landtagswahlen in Bayern, als CSU-Vorsitzender im Amt bestätigen lassen will.

Markus Söder in den verrücktesten Faschingskostümen über die Jahre Fotostrecke ansehen

Zuletzt wurde Söder vom Bayerischen Elternverband für seine Lehrerkampagne kritisiert. Verständnis erntete er dagegen teilweise für einen neuen #Söderisst-Post. Bei immer häufiger im Raum stehenden Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine zeigte er jüngst klare Kante. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.