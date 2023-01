Autofahrer-Schreck: Die Stau-Prognose fürs Wochenende – Ferienende füllt die Autobahnen in Bayern

Von: Felix Herz

Teilen

Mit dem Ferienende füllen sich auch die Autobahnen in Bayern. Die Stau-Prognose des ADAC verkündet nun Staugefahr für viele Reiserouten im Freistaat.

München – Am kommenden Wochenende, vom Freitag, 6. Januar, bis zum Sonntag, 8. Januar, treffen mal wieder einige Stau-Verstärker aufeinander. Nicht nur ist am Freitag Feiertag in Bayern (Heilige Drei Könige), es enden auch die Ferien in acht Bundesländern. Dazu kommen noch die Tagesausflügler und Skifahrer. Der ADAC gab nun eine Prognose für das Wochenende hinsichtlich der Stau-Gefahr heraus.

Stau-Gefahr in Bayern: Ferienende, Feiertag, Tagesausflügler – volle Straßen?

Demnach erwartet der ADAC für das erste Januar-Wochenende einen „teilweise sehr lebhaften Rückreiseverkehr“, heißt es in einer Mitteilung. Ein großer Faktor dabei sind die Ferien: Neben Bayern enden sie auch in Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie in den Niederlanden und in Österreich.

Viele Staus drohen am kommenden Wochenende auf den Autobahnen in Bayern – die Ferien enden (Symbolbild). © xcitepress / IMAGO

Laut ADAC werde es die meisten Staus wohl am Samstag, 7. Januar, und Sonntag geben. Vor allem am Samstag mache sich der Bettenwechsel in den Wintersportzentren bemerkbar. „Insgesamt jedoch dürfte der Skiurlauberverkehr in Richtung Alpenländer in dieser Wintersaison etwas geringer ausfallen als in Vor-Corona-Zeiten.“ Das liege schlicht daran, dass Skiurlaube deutlich teurer geworden seien, auch, weil Skigebiete in der Energiekrise ihre Preise anhoben.

ADAC: Die besonders staugefährdeten Autobahnen am letzten Ferienwochenende

In beiden Richtungen seien besonders diese Autobahnen in Bayern staugefährdet, schreibt der ADAC:

A3: Passau – Nürnberg – Frankfurt

Passau – Nürnberg – Frankfurt A6: Heilbronn – Nürnberg

Heilbronn – Nürnberg A7: Füssen/Reutte – Würzburg und Hannover – Hamburg

Füssen/Reutte – Würzburg und Hannover – Hamburg A8: Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A9: München – Nürnberg – Berlin

München – Nürnberg – Berlin A93: Kufstein – Inntaldreieck

Kufstein – Inntaldreieck A95/B 2: München – Garmisch-Partenkirchen

München – Garmisch-Partenkirchen A99: Umfahrung München

Die Staus im Ausland und an den Grenzübergängen

Insgesamt erwartet der ADAC aber eine ruhigere Stau-Situation als für das erste Januar-Wochenende normalerweise üblich – auch im Ausland. Von Staus betroffen sind dennoch vor allem die typischen Reiserouten wie die Brenner-Autobahn sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen in Österreich.

Auch an den Grenzübergängen wird es der Stau-Prognose nach etwas ruhiger als gewöhnlich zugehen. Laut ADAC „sollten bei der Einreise nach Deutschland insbesondere an den Grenzen zu Österreich, vor allem bei Suben, Walserberg und Kiefersfelden“ Wartezeiten eingeplant werden. Länger als 30 bis 45 Minuten würden aber nicht zusammenkommen. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.