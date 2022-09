Bayern: Landkreise bereiten sich auf möglichen Blackout vor – Planungen werden konkreter

Von: Felix Herz

In großen Schritten naht der Winter. Und die Energiekrise bereitet weiter Sorgen – ein Stromausfall im Winter ist nicht ausgeschlossen. Die Planungen laufen.

München – Es ist das bestimmende Thema in diesen Wochen: die Energiekrise und ihre Auswirkungen. Zu großen Teilen sind diese schon jetzt spürbar, man merkt sie vor allem an den deutlich steigenden Preisen - zum Beispiel beim Einkaufen. Doch auch mittelfristig sorgt die Energiekrise für Sorgenfalten: Eine unzureichende Versorgung kann zu Stromausfällen führen. Darauf bereiten sich immer mehr Kommunen, Städte und Landkreise in Bayern vor – darunter auch München.

Blackout: Das Schreckensszenario Stromausfall in Bayern

Ein großflächiger und länger anhaltender Stromausfall in Bayern ist unwahrscheinlich, das bestätigte das Wirtschaftsministerium gegenüber dem BR. Fakt ist aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario in diesen Monaten angestiegen ist. Die lokalen Administrationen in Bayern bereiten sich daher auf einen möglichen Blackout intensiv vor.

Laut BR, der sich auf Aussagen des Bayerischen Innenministeriums bezieht, verlaufe die Versorgung der Bevölkerung im Falle eines Stromausfalls dezentral. Heißt: Es gibt nicht das eine große Kommandozentrum, über das alle Kommunikation und Unterstützung für die Menschen laufe, sondern mehrere, kleinere Knotenpunkte. Zudem verfügen kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Einrichtungen zur Wasser- und Abwasserversorgung über Notstromaggregate, die in der Regel über Treibstoffvorräte verfügen, die einen Betrieb von mindestens 24 Stunden sicherstellen.

So wappnet sich zum Beispiel Miesbach für einen möglichen Blackout.

Stromausfall Thema in bayerischen Städten und Kommunen

Die Vorbereitungen für einen möglichen Blackout laufen in Bayern. Gespräche finden in den Landkreisen statt, in Freising und Eichstätt gibt es laut BR bereits „Projekt- und Koordinierungsgruppen“, die Pläne für den Ernstfall ausarbeiten. In Pfaffenhofen lief bereits vor Jahren eine Übung, bei der – mit positivem Fazit – getestet wurde, wie gut die Abläufe im Falle eines Stromausfalls klappen.

Eine zentrale Rolle im Blackout-Szenario fällt den Feuerwehren zu. Sie kümmern sich um das Instandhalten der Wasser-, Abwasser- und Wärmeversorgung und sind mit Satellitentelefonen und Funk ausgestattet, um Kommunikationswege aufrechtzuerhalten, heißt es beim BR.

Das Bayerische Innenministerium teilte zudem mit, dass man sich in der Vorbereitung befinde, Satellitentelefone zu beschaffen, mit denen die Katastrophenschutzbehörden ausgestattet werden. Zudem verweisen die Beamten auf die offizielle Vorratsliste, in der Güter aufgeführt werden, die Bürger für den Notfall zu Hause haben sollten. (fhz)

Auch Ebersberg hat einen Notfallplan und rät den Bürgern, sich vorzubereiten.

