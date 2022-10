Mann verliert Kontrolle über sein Auto: Frontal-Crash mit Motorradfahrer (16) endet für Jugendlichen tödlich

Die Hintergründe sind noch unklar: Bei einem Frontalzusammenstoß in Bayern hat ein Jugendlicher (16) sein Leben verloren.

Wemding - Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich in Bayern ereignet. Bei dem Frontalzusammenstoß in Wemding (Landkreis Donau-Ries) krachte ein Jugendlicher (16) in einen PKW. Ein 46-jähriger Autofahrer kam aus bisher unbekannter Ursache in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem 16 Jahre alten Fahrer eines kleinen Motorrades, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle.

Bayern: Tödlicher Unfall auf Staatsstraße - Jugendlicher verliert sein Leben

Der Unfall ereignete sich nach Informationen der Polizei auf der Staatsstraße 2214 zwischen Wemding und Amerbach gegen 19.30 Uhr. Ein erstes Gutachten zeige, dass der Pkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Aus welchem Grund, ist noch unklar. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Anfrage mit. Die Ermittlungen laufen.

