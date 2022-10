Landwirtin liegt leblos vor Schafgehege – Kripo geht von Betriebsunfall aus

Obduktion soll Klarheit bringen

Die Polizei ermittelt die Todesumstände einer Landwirtin aus dem Landkreis Pfaffenhofen (Symbolbild).

Eine 78-jährige Frau wurde am Dienstagnachmittag tot auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen gefunden. Nun wurde eine Obduktion angeordnet.

Gerolsbach - Die Verletzungen an ihrem Körper deuten auf einen Sturz oder auf einen Angriff durch einen Schafbock hin. Eine 78-jährige Landwirtin aus Gerolsbach (Landkreis Pfaffenhofen/Ilm) ist am Nachmittag des Dienstag, 18. Oktober, tot vor ihrem Schafgehege aufgefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizei geht von einem Betriebsunfall aus.

Landwirtin leblos aufgefunden: Polizei ermittelt Todesumstände

Um genau zu klären, wie die Frau ums leben kommen konnte, hat die Staatsanwaltschaft Ingolstadt eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Beteiligung Dritter schließen die Behörden zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen aus.

Betriebsunfälle passieren in landwirtschaftlichen Betrieben leider immer wieder. Ein besonders tragischer Fall ereignete sich vor einem Jahr im Landkreis Landsberg. Da war eine 35-Jährige leblos unter 300 Kilogramm schweren Strohballen gefunden worden.

