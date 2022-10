Fahrer kann nur tot geborgen werden: Auto in Baggersee gefunden - Hintergründe noch unklar

Von: Lucas Sauter-Orengo

Das Auto wurde aus dem Baggersee gezogen: Der Fahrer konnte nur tot geborgen werden. © NEWS5 / Götzl

Tödlicher Unfall mit rätselhaften Hintergründen in Bayern: Ein verstorbener Mann wurde in einem Baggersee in seinem Auto aufgefunden, ein Passant hatte Reifenspuren entdeckt.

Neuses an der Regnitz - Rätselhafter Fall in der fränkischen Schweiz: Am Samstag, den 15. Oktober, kam es an einem Baggersee bei Neuses an der Regnitz zu einem Einsatz der Wasserrettung. Wie News5 berichtet, hatte ein Passant Reifenspuren entdeckt, die wohl direkt in Richtung des Baggersees führten. Daraufhin alarmierte er die Rettungkräfte, die das verunglückte Auto mit Fahrer entdeckten und aus dem Wasser beförderten.

Bayern: Auto in Baggersee gefunden - Fahrer bei Bergung bereits verstorben

Der Fahrer war bereits verstorben. Noch ist unklar, wann genau und warum der Mann mit seinem Auto im See landete. Ein Gutachter ist vor Ort, um die genaueren Umstände zu klären.

