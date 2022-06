Tourist aus den USA überführt vermeintlichen Spendenkassen–Dieb: Doch es ist der Bürgermeister

Von: Felix Herz

Der vermeintliche Dieb hatte sich an der Spendenkasse der Burgruine Hohenfreyberg zu schaffen gemacht. © Shotshop / IMAGO

Die Burgruine Hohenfreyberg zieht Touristen und Besucher an. Ein Urlauber aus den USA meinte nun, einen Dieb auf frischer Tat zu ertappen. Damit lag er aber daneben.

Eisenberg – Eine kuriose Kriminalgeschichte ereignete am Mittwochabend, 29. Juni, im Landkreis Ostallgäu. Auf der bekannten Burgruine Hohenfreyberg, in der Nähe der Gemeinde Eisenberg, beobachtete ein Urlauber, wie sich ein Mann an der Spendenkasse zu schaffen machte und dann davon fuhr. Er alarmierte die Polizei, die sich sofort auf den Weg machte.

Bayern: Tourist aus den USA überführt vermeintlichen Spendenkassen-Dieb

Als der Urlauber aus den Vereinigten Staaten sah, wie sich ein Mann an der Spendenbox für den Erhalt der Burgruine mit Handschuhen zu schaffen machte, zückte dieser seine Kamera und filmte den vermeintlichen Diebstahl. Der Tourist sah noch, wie der Ungekannte das Geld in seinen Rucksack steckte und sich mit dem Rad davonmachte.

Sofort alarmierte er die Polizei, die binnen kurzer Zeit mit mehreren Streifenwagen anrückte. Durch verschiedene Zeugenhinweise sei man im Laufe der Suche dem vermeintlichen Gauner auf die Spur gekommen. Doch wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem mutmaßlichen Langfinger um den Bürgermeister Eisenbergs höchstpersönlich.

Bayern: Urlauber ertappt vermeintlichen Dieb auf frischer Tat – doch es ist der Bürgermeister

Der Rathauschef, Manfred Kössel, nahm die Nachforschungen jedenfalls mit Humor. Den Beamten zufolge habe er erläutert, dass er immer wieder an der Burgruine mit dem Fahrrad vorbeikomme und dann das Geld aus der Spendenbox mitnehme.

Damit war die kurze Detektiv-Karriere des amerikanischen Touristen auch schon wieder beendet. Zumindest dürfte sie für einige Lacher in der Heimat sorgen. (fhz)

