Tschechiens Regierungschef fährt zum Einkaufen in 7000-Einwohner-Ort in Bayern – und ärgert sich

Von: Katarina Amtmann

Tschechiens Ministerpräsident Fiala hat in der Oberpfalz eingekauft - und sich danach irritiert über die hohen Preise in seinem Heimatland gezeigt.

Prag/Waldsassen - Petr Fiala, der tschechische Ministerpräsident, hat einen Einkaufsausflug nach Bayern unternommen. Der liberalkonservative Politiker teilte auf den sozialen Plattformen ein Video von seinem kürzlichen Supermarktbesuch in Waldsassen (knapp über 7000 Einwohner) in der Oberpfalz. In diesem Video bemängelte Fiala, dass identische Artikel in einem tschechischen Supermarkt bei einem Kontrolleinkauf entweder teurer waren oder in kleineren Packungen verkauft wurden.

Tschechischer Ministerpräsident Fiala kauft in der Oberpfalz ein - zu günstigeren Preisen

Es bleibt unklar, inwiefern der ausgewählte Warenkorb repräsentativ war. Zu den von Fiala ausgewählten Produkten gehörten unter anderem Milch, Eier, Schokolade, Tomaten und ein Nuss-Nugat-Aufstrich. Unumstritten ist jedoch, dass die tschechischen Verbraucher mit einer starken Preissteigerung zu kämpfen haben. Laut den neuesten Zahlen der Statistikbehörde CSU sind die Preise im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,9 Prozent gestiegen. Im Januar hatte die Inflation sogar den Wert von 17,5 Prozent erreicht.

„Ich werde von ihnen eine Erklärung hören wollen“: Fiala wird nach Oberpfalz-Besuch deutlich

Fiala äußerte in dem Video, es sei gut, dass die Regierung die Preise nicht festlegt. Er plant jedoch, die Lebensmittelhersteller, einschließlich internationaler Unternehmen, mit den Ergebnissen seines Einkaufs zu konfrontieren. „Ich werde von ihnen eine Erklärung hören wollen, und zwar eine öffentliche Erklärung“, unterstrich Fiala. Seine Fünf-Parteien-Regierungskoalition hat laut Umfragen seit Monaten mit geringer Zustimmung zu kämpfen. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.