Bewaffneter Überfall auf Transporter mit Gold-Ladung: 100.000 Euro Belohnung für Hinweise

Mitte August wurde in Bayern ein Werttransporter überfallen. Dabei wurde Goldgranulat gestohlen. Die Polizei rief nun eine Belohnung aus. © Fahndungsplakat © KPI Aschaffenburg / Polizei Unterfranken

Mitte August war in Bayern ein Transporter überfallen worden, die Täter mit Gold entkommen. Nun rief die Polizei eine hohe Belohnung in dem Fall aus.

Alzenau – Der Fall hatte im Sommer für Aufsehen gesorgt: Am 19. August überfielen zwei bewaffnete Täter einen Werttransporter, der Goldgranulat geladen hatte. Der Polizei zufolge stoppten zwischen 10 Uhr und 11 Uhr am Vormittag zwei Unbekannte den Transporter in der Borsigstraße in Alzenau, Landkreis Aschaffenburg. Sie fesselten die Fahrzeuginsassen und verschwanden innerhalb kürzester Zeit mit ihrer Beute (Goldgranulat).

Überfall auf Werttransporter: Polizei fahndet nach Tätern – und erzielt Teilerfolg

Kurze Zeit nach dem Überfall, gegen 11.15 Uhr, fanden Polizisten „im Bereich der Anschlussstelle Alzenau-Nord das vermeintliche Fluchtfahrzeug verlassen“ vor, heißt es in der polizeilichen Pressemitteilung. Das Auto war von den Tatverdächtigen nach Verlassen in Brand gesteckt worden.

Auch fast drei Monate nach der Tat laufen derzeit die Ermittlungen der Polizei in dem Fall auf Hochtouren. Und es gab einen Teilerfolg: Die im Rahmen der Tat benutzten Handfesseln wurden sichergestellt und Spezialisten konnten „eine sechsstellige Nummer wieder sichtbar machen, die offenbar im Vorfeld der Tat ausgeschliffen wurde“. Laut Polizei wurde die Individualnummer erst nach dem Erstverkauf eingraviert.

Diese Fotos veröffentlichte die Polizei im Rahmen der Fahndung nach den Tätern des Überfalls auf den Werttransporter in Alzenau. © Polizei Unterfranken

Öffentliche Fahndung wegen Gold-Überfall: Hohe Belohnung ausgerufen

Am Freitag, 4. November, veröffentlichte die Polizei nun einen Aufruf an Zeugen, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden. Im Rahmen dessen stehen folgende Fragen der Ermittler:

Wer kann Hinweise zum Fluchtfahrzeug der beiden Täter, einem schwarzen Jaguar mit Kennzeichen GG-FO215, geben?

Wo ist der schwarze Jaguar, der im Juni in Langen (Hessen) entwendet worden ist, vor der Tat aufgefallen?

Möglicherweise waren zu diesem Zeitpunkt noch die originalen Kennzeichen OF-XE3000 an dem Fahrzeug angebracht

Wer kann Angaben zu den beiden Kennzeichen machen? Wer hat diese Kennzeichen hergestellt?

Das Schriftbild der Ziffer „4“ auf der Individualnummer der Handfesseln ist außergewöhnlich. Wo wird eine solche Schriftart verwendet?

Wer konnte im Zusammenhang mit dem Werttransportfahrzeug, einem silberfarbenen Toyota Aygo mit den Kennzeichen GN-CD125, am 19.08.2022 oder bereits vorher verdächtige Beobachtungen machen? Wer hat möglicherweise Personen beobachtet, die dieses Fahrzeug ausgekundschaftet haben?

Wer kann Hinweise zur Tatbeute machen? Wo sind möglicherweise größere Mengen Goldgranulat zum Verkauf angeboten worden?

Wem sind die bei der Tat entwendeten Transportbehälter aufgefallen? Möglicherweise wurden diese durch die beiden Täter entsorgt?

Bei dem Überfall wurden zwei Firmen geschädigt. Diese taten sich nun zusammen und riefen eine Belohnung in Höhe von 100.000 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder zum Auffinden der Beute führen. Abschließend weist die Kriminalpolizei noch darauf hin, dass ein Hinweistelefon eingerichtet wurde. Unter der Telefonnummer (06 02) 1 85 73 33 3 wird um sachdienliche Hinweise gebeten. (fhz)

