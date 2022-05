Ukrainische Geflüchtete: Stadt oder Land – wo haben sie die bessere Perspektive?

Von: Felix Herz

In der Stadt gibt es Arbeit, auf dem Land Platz: Wo ist es für geflohene Ukrainer besser? © Alexander Rochau / IMAGO

Flüchtlinge aus der Ukraine suchen in Bayern Wohnraum und Arbeit. Ersteres gibt es auf dem Land – Arbeitsplätze eher in der Stadt. Wo ist es besser?

München – Rund 115.000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bisher in Bayern angekommen. Im Freistaat suchen sie in erster Linie Zuflucht vor dem Ukraine-Konflikt, der seit der russischen Invasion in ihrem Heimatland am Schwarzen Meer wütet. Doch um hier zu leben, zumindest übergangsweise, braucht es eine feste Bleibe und Arbeit. Doch wo gibt es diese Dinge in ausreichendem Maß? Wo ist die Perspektive am besten? Vor diesen Fragen stehen aktuell viele Ukraine-Flüchtlinge.

Bayern: Stadt oder Land – die Perspektive der Ukraine-Flüchtlinge

Während das Land genügend Wohnraum zu bieten hat, gibt es in der Stadt ausreichend Arbeitsplätze, so das gängige Bild. Wo ist die Perspektive für ukrainische Geflüchtete also besser, wo sind die Integrationschancen höher? Die Frage stellte auch der BR und holte sich die Meinung verschiedener Flüchtlinge aus der Ukraine ein.

Ana Brusentsova ist mit ihrer fünfjährigen Tochter im unterfränkischen Ermershausen untergekommen, einem kleinen Dorf im Norden Bayerns, direkt an der Grenze zu Thüringen. Sie freue sich sehr über die Hilfsbereitschaft der Dorfbewohner, Ehrenamtliche würden Deutschunterricht geben, erzählt sie dem BR. Priorität habe für sie, dass sie und ihre Tochter gut aufgehoben seien.

Ukraine-Flüchtlinge in Bayern: Die entscheidenden Faktoren

Stefan Kordel vom Institut für Geografie an der Universität Erlangen erforscht seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015, wie die Integration für Geflüchtete auf dem Land klappt. Viele Faktoren seien dafür in gleichem Maße ausschlaggebend, erzählt er dem BR. Wohnen, Bildung, Arbeit, Gesundheit und soziale Netzwerke seien wichtig, aber auch der Kontakt zur Lokalbevölkerung sowie zur eigenen Community.

Eine Besonderheit bei den Ukraine-Flüchtlingen sei, dass vor allem Familien in Bayern ankommen – mit eigenen Lebensvorstellungen und Bedürfnissen. Wichtig sei es dabei, so Kordel, die Ukrainer selbst nach ihren Wünschen zu fragen.

Ukrainische Geflüchtete in der Großstadt: Community und Wohnungssuche

Oksana Vorobiova hat in München Zuflucht gefunden, sie stammt aus Kiew. Der Kontakt zu anderen Ukrainern helfe ihr, erzählt die 45-Jährige dem BR. Ihr Sohn habe einen Schulplatz, er genieße die Freiheiten der Stadt. Gerne würde sie in München bleiben und in der Stadt arbeiten – doch dann brauche sie eine Wohnung, und die Suche ist bekanntlich schwer. Sie würde aber auch aufs Land ziehen, wenn es die Umstände erfordern. Man müsse derzeit flexibel sein, sagt sie.

Stadt oder Land – wo sind die Perspektiven für ukrainische Geflüchtete momentan besser? Darauf könne es derzeit keine pauschale Antwort geben, heißt es im BR. Die Lage sei ungewiss, erläutert dazu Jivgenia, eine Ukrainerin, die derzeit im Dorf Purk im Landkreis Fürstenfeldbruck lebt. Es ist schwer vorherzusagen, wie lange die Besucher bleiben, wichtig sei es, jetzt zu helfen – auch mit offenem Ausgang, sagt Jivgenias Gastgeberin Nina. (fhz)

