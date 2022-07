Unfall auf A3 bei Nürnberg: Auto kracht in LKW - Bierdose in Mittelkonsole gefunden

Von: Lucas Sauter-Orengo

Auf der A3 auf Höhe Nürnberg Nord kam es zu einem Unfall. © NEWS5 / Grundmann

Schwerer Unfall in Bayern: Auf der A3 kam es zu einem Auffahrunfall, bei der ein Wagen in einen LKW fuhr. Der PKW-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nürnberg - Am Mittwochnachmittag, den 27. Juli, kam es auf der A3 in Richtung Regensburg zwischen den Anschlussstellen Tennenlohe und Nürnberg Nord zu einem Unfall. Wie News5 berichtet, soll ein Autofahrer mit seinem Kombi in einen LKW gefahren sein, die Hintergründe sind aktuell noch nicht geklärt. Einsatzkräfte fanden eine Bierdose auf der Mittelkonsole des Wagens.

Unfall auf A3 bei Nürnberg: Auto kracht in LKW - Bierdose in Mittelkonsole gefunden

Auf der A3 auf Höhe Nürnberg Nord kam es zu einem Unfall. Auf der Mittelkonsole des verunfallten Wagens wurde eine Bierdose gefunden. © NEWS5 / Grundmann

Weshalb es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch nicht klar. Der Fahrer des verunfallten Wagens wurde schwer verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

