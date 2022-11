Auf der A94 in Richtung München: Mercedes-Fahrer überschlägt sich – Fahrbahn muss gesperrt werden

Von: Lucas Sauter-Orengo

Auf der A94 in Richtung München kam es im Landkreis Mühldorf zu einem Verkehrsunfall. © Winfried Eß

Auf der A94 in Richtung München kam es bei Waldkraiburg zu einem Unfall. Ein Mercedes-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich.

Waldkraiburg/Ampfing - Auf der A94 in Richtung München kam es am Donnerstagnachmittag, den 17. November, gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann verlor die Kontrolle über seinen Mercedes und kam von der Fahrbahn ab. Der Unfall ereignete sich an der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing. Die Feuerwehren aus Ampfing und Altmühldorf, sowie das BRK und die Autobahnpolizei aus Mühldorf waren bei dem Unfall im Einsatz.

Unfall auf der A94 bei Mühldorf: Mann überschlägt mit Mercedes – Fahrstreifen gesperrt

Der Mann bleib nach aktuellem Stand der Dinge unverletzt, wurde jedoch betreut. Die Einfahrt an der AS Wladkraiburg/Ampfing in Richtung München war gesperrt, ebenso der rechte Fahrstreifen, es kam zu Behinderungen.

