Bayern: Bergsteigerin stürzt 300 Meter in den Tod – Ehemann und Bekannter in Betreuung

Von: Felix Herz

Am Mindelheimer Klettersteig in den Allgäuer Alpen kam es zu einem tödlichen Unfall (Symbolbild). © Panthermedia / Imago

In den Allgäuer Alpen ereignete sich ein tödlicher Bergunfall. Eine Bergsteigerin stürzte 300 Meter in die Tiefe. Die Bergung übernahmen österreichische Rettungskräfte.

Oberstdorf – Der Kletterausflug dreier Menschen endete am Montagnachmittag, 29. August, in einer Tragödie. Die Gruppe war in den Allgäuer Alpen unterwegs, als es zu einem folgenschweren Absturz kam: Die 55-jährige Frau der Gruppe stürzte 300 Meter in die Tiefe. Sie war sofort tot.

Erst Anfang letzter Woche war es zu einem Bergunfall gekommen: Ein Bergsteiger fand dabei zwei Menschen schwer verletzt in einem Bach liegend.

Tödlicher Bergunfall in Bayern: Frau stürzt in den Tod

Laut Pressemitteilung der Polizei war die 55-Jährige mit ihrem Ehemann und einem gemeinsamen Bekannten auf dem Mindelheimer Klettersteig unterwegs. An einer ungesicherten Stelle stürzte die Frau ab und fiel 300 Meter durch felsiges Gelände in die Tiefe.

Das teilte das Polizeipräsidium Oberstdorf am Dienstag, 30. August, mit. Bei dem Sturz in dem felsdurchsetzten Gelände zog sich die Bergsteigerin tödliche Verletzungen zu.

Bergsteigerin stürzt in Bayern in den Tod: Rettungskräfte aus Österreich im Einsatz

Die 55-Jährige war im deutsch-österreichischen Alpengebiet ums Leben gekommen. Die Bergung wurde von Rettungskräften aus Österreich übernommen, da die deutschen Bergretter zur gleichen zeit bei einem anderen Rettungseinsatz tätig waren.

Wie die Polizei weiter berichtet, wurden die Begleiter der Frau, ihr Ehemann und der gemeinsame Bekannte, von der Polizei in psychologische Betreuung genommen. (fhz)

