BMW völlig zerfetzt: Zwei Menschen sterben bei Unfall in Bayern

Von: Felix Herz

Mehrere Meter flog der BMW durch die Luft und zerschellte dann an einem Baum. Beide Insassen sind sofort tot. © vifogra / Redaktion

Bei einem Unfall in Bayern ist ein BMW von der Straße abgekommen, mehrere Meter durch die Luft geflogen und an Bäumen zerschellt. Beide Insassen sterben.

Augsburg – Es sind nur noch die Überreste eines Autos, die bei den Aufräumarbeiten von der Straße gehoben werden. Zuvor war es zu einem schweren Unfall gekommen. Am frühen Freitagabend, 29. Juli, fuhr ein BMW gegen 18 Uhr die Kreisstraße A4 zwischen Gabelbach und Gabelbachergreut im Landkreis Augsburg entlang. Dann kam er von der Straße ab – zwei Menschen sterben.

Horror-Unfall in Bayern: Zwei Menschen tot – ein Dackel überlebt

Laut Pressemitteilung der Polizei weiß man bisher nicht, aus welchen Gründen der BMW plötzlich von der Straße abkam. Wie vifogra.de berichtet, flog der Wagen anschließend mehrere Meter durch die Luft und prallte mit voller Wucht in Bäume am Straßenrand. Durch den Aufprall wurde das Auto regelrecht in Einzelteile zerrissen, beide Insassen – der 74-jährige Fahrer und sein 63-jähriger Beifahrer – waren sofort tot.

Lediglich ein Rauhaardackel überlebte den Unfall, augenscheinlich nur leicht verletzt. Die Feuerwehr brachte den wohl zutiefst verschreckten Vierbeiner in eine Tierklinik.

BMW-System verständigt Notruf – Großeinsatz der Rettungskräfte

Zum Stehen gekommen war der BMW in einer recht steilen und schwer zugänglichen Böschung neben der Straße. Durch das im BMW verbaute Notrufsystem E-Call wurden die Rettungskräfte auf den Unfall aufmerksam und konnten den verunglückten Wagen schnell finden.

Ein Gutachter soll die genau Unfallursache nun klären. Die Kreisstraße war am Abend für rund fünf Stunden gesperrt. Im Einsatz waren zahlreiche Kräfte der Polizei, Feuerwehr und des Notarztes und ein Rettungshubschrauber. (fhz)

