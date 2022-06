Tödliche Unfälle an Pfingsten: Motorradfahrer kommen in Bayerns ums Leben

Von: Felix Herz

Beide Motorradfahrer kamen von der Fahrbahn ab – der eine krachte in die Leitplanke, der andere in den Gegenverkehr (Symbolbild). © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Unabhängig voneinander kommen zwei Motorradfahrer am Pfingstsonntag bei schweren Verkehrsunfällen ums Leben.

Hohenau/Chamerau – Am Pfingstsonntag, 5. Mai, kamen zwei Motorradfahrer in Bayern bei schweren Verkehrsunfällen ums Leben. Ein 26-jähriger Fahrer verunglückte bei Hohenau (Landkreis Freyung-Grafenau), ein 52-Jähriger kam bei einem Unfall in Chamerau (Landkreis Cham) ums Leben.

Bei ersterem scheint das schwere Unwetter, das am Pfingstsonntag über weite Teile Bayerns hinweggezogen war, ein Auslöser des schweren Unfalls gewesen zu sein. Bei dem zweiten Unfallopfer ist die Ursache dagegen bisher unklar.

Schwere Motorradunfälle in Bayern: Fahrer kam bei Starkregen von Fahrbahn ab

Laut Mitteilung der Polizei sei der 26-jährige Motorradfahrer nahe Hohenau wegen des Starkregens von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt.

In einer Rechtskurve habe er die Kontrolle verloren und sei gegen die Begrenzung gefahren. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Unfalltoter in Bayern: Motorradfahrer geriet auf Gegenfahrbahn

Bei dem Unfall nahe Chamerau geriet ein 52-jähriger Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in einen herannahenden Wohnwagen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und starb trotz Reanimationsversuch durch den Notarzt noch am Unfallort.

Die vier Insassen des Wohnwagens erlitten unterdessen einen Schock, teilte die Polizei Bad Kötzting am Sonntag mit. Sie erlitten jedoch keine Verletzungen. (fhz)

