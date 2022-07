Beim Überholen, beim Abbiegen und mit Wucht gegen ein Silo geprallt: Drei Motorradfahrer sterben in Bayern

Von: Felix Herz

Am Freitag ereigneten sich drei Motorradunfälle – sie alle endeten tödlich (Symbolbild). © Panama Pictures / IMAGO

Drei Unfälle mit Motorradfahrern ereigneten sich zum Ende der Woche in Bayern – und kosteten drei Menschen das Leben. Für die Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Schnaitsee/Tyrlaching/Schwanfeld – Tragische Nachrichten aus Bayern: Am Donnerstag, 28. Juli, und Freitag, 29. Juli, ereigneten sich gleich drei Motorradunfälle – und keiner der Fahrer überlebte. Zweimal war es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto gekommen, einmal war ein Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.

Drei Tote nach Motorradunfällen in Bayern

Drei Motorradunfälle in Bayern – drei Tote. Das ist die traurige Bilanz zum Ende der 30. Kalenderwoche. Kurz vor Schwanfeld, Landkreis Schweinfurt, hatte ein 57-jähriger Motorradfahrer im Bereich einer Kurve zum Überholen angesetzt – das berichtet die Polizei auf Grundlage erster Erkenntnisse. Dabei übersah der Mann jedoch ein entgegenkommendes Auto – es kam zum Frontalzusammenstoß. Während der Autofahrer unverletzt blieb, starb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

In Tyrlaching, Landkreis Altötting, ereignete sich ebenfalls ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine 39-jährige Autofahrerin, mit ihren acht und zehn Jahre alten Kindern auf der Rückbank, übersah beim Abbiegen einen herannahenden Motorradfahrer. Laut Pressemitteilung der Polizei wollte sie kurz vor dem Ortsteil Unterschnitzing nach links abbiegen und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad und der rechten Seite des Autos. Per Rettungshubschrauber wurde der 59-jährige Motorradfahrer ins Krankenhaus geflogen – wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag.

Motorradfahrer kommt von der Straße ab und stirbt

In der Nähe von Schnaitsee, Landkreis Traunstein, ereignete sich ein weiterer Unfall mit einem Motorradfahrer – den ersten Erkenntnissen der Polizei nach ohne Beteiligung von Dritten. Am Donnerstagabend, 28. Juli, war ein 35-jähriger Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve geradeaus gefahren und mit voller Wucht gegen ein Silo geprallt. Laut Polizei wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet – trotzdem verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. (fhz)

