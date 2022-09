Heftiger Unfall in Bayern: Motor bei Frontalzusammenstoß aus Opel geschleudert

Von: Felix Herz

Bei einem Frontalzusammenstoß in Bayern wurden drei Menschen verletzt. © NEWS5 / Holzheimer

Im Landkreis Kulmbach kam es zu einem heftigen Unfall. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde sogar der Motor eines Wagens herausgeschleudert.

Kulmbach – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in Bayern am Smastag, 17. September, ereignet. Zwischen einem Opel und einem Fiat war es auf der B85 in Richtung Kulmbach, zwischen den Ortschaften Eichberg und Rohr (Landkreis Kulmbach) zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Drei Menschen wurden verletzt.

Frontalzusammenstoß in Kulmbach: Drei verletzte nach schwerem Unfall in Bayern

Wie news5.de berichtet, war der 51-jährige Fahrer des Opels auf der B85 in Richtung Kulmbach in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Fiat zusammen. In letzterem Wagen befanden sich den Angaben nach der 63-jährige Fahrer sowie sein 53-jähriger Beifahrer.

Der Zusammenstoß zwischen den zwei Autos war so stark, dass der Motor des Opels herausgerissen und mehrere Meter weit weg geschleudert worden war. Alle drei am Unfall beteiligten Menschen wurden verletzt. Sie wurden anschließend vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der Motor des Opel aus dem Wagen geschleudert. © NEWS5 / Holzheimer

Heftiger Unfall in Bayern: Ursache unklar

Dem Bericht zufolge ist bislang unklar, warum der 51-jährige Opel-Fahrer in den Gegenverkehr geraten war, wodurch es zu dem heftigen Zusammenstoß gekommen war. Bilder vom Unfallort zeigen jedenfalls zwei frontal zerstörte Autos, die Aufräumarbeiten der Einsatzkräfte dauerten an. Zumindest der Fiat musste aktuellen Informationen zufolge aufwändig abgeschleppt werden.

Auch am Donnerstag war es in Bayern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen – der hierbei verstorbene Fahrer wurde dabei erst am nächsten Tag gefunden. (fhz)

