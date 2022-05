Unwetter in Bayern: Mehrere Verletzte nach Hütteneinsturz - Bäume auf den Gleisen

Von: Felix Herz

In einigen Teilen Bayerns beginnen die ersten Aufräumarbeiten nach den Heftigen Gewittern. © NEWS5 / Oßwald

Am Freitagabend zogen schwere Unwetter über Bayern hinweg. Langsam werden die ersten Schäden sichtbar. In Enderndorf stürzte eine Hütte ein.

Enderndorf – Schwerste Unwetter zogen im Laufe des Freitagabends (20. Mai) über den Norden Bayerns hinweg. Lange gilt in einigen Regionen die DWD-Warnstufe drei – es wird vor schwerem Unwetter mit Starkregen, Orkanböen und Hagel gewarnt. In anderen Regionen beruhigt sich die Lage – und die ersten Schäden des Gewitters werden sichtbar. In Enderndorf in der Nähe von Nürnberg ist eine Hütte eingestürzt, in der mehrere Personen mutmaßlich Schutz suchten – mindestens acht Menschen wurden verletzt, mindestens einer schwer, berichtet die Newsredaktion vifogra.de.

Bayern: Verletzte, entwurzelte Bäume, Aufräumarbeiten

In anderen Regionen Bayerns versucht die Feuerwehr, die ersten Schäden zu beseitigen. Die DB Regio Bayern gibt unterdessen via Twitter bekannt, dass zahlreiche Bäume auf Gleisen liegen. Es kommt zu erheblichen Einschränkungen, der S-Bahn Verkehr auf den Strecken Neustadt-Aisch-Steinach sowie Bad Windsbach-Wicklesgreuth muss komplett eingestellt werden.

In der Nürnberger Innenstadt kam es zu einer Überflutung. © NEWS5 / DESK

Vielerorts liegen entwurzelte Bäume auf den Straßen, wie hier in Heroldsberg nahe Nürnberg. Laut news5.de wurde Schwabach von einer Windhose heimgesucht. In der Nürnberger Innenstadt kam es unter anderem zu überfluteten Kellern und einer Überschwemmung in der Rothenburger Straße, da ein Gulli verstopfte.

Unwetterlage in Bayern: In vielen Regionen ist es weiterhin brenzlig

Stand Freitagabend gelten noch mehrere Unwetterwarnungen für viele Teile Bayerns. Für den Süden gilt beim DWD Warnstufe zwei, für den Osten teilweise sogar noch Warnstufe drei. Am Samstag dann wird wohl erst das ganze Ausmaß der schweren Gewitter sichtbar.

