Die US Army streikt – in Bayern

Von: Felix Herz

Teilen

Die ortsansässigen Zivilbeschäftigten der US Army in Bayern sind am Donnerstag in den Streik getreten. Sie fordern ein faires Angebot in den Tarifverhandlungen.

Ansbach – Die US Army beschäftigt in Bayern zahlreiche Menschen, die beispielsweise in Logistik, Verwaltung und Versorgung tätig sind. Diese ortsansässigen Zivilbeschäftigten hatten im vergangenen Frühjahr bei der letzten Tarifauseinandersetzung auf einen Abschluss mit einer recht kurzen Laufzeit geeinigt – sie endete bereits im September 2023. Seit Oktober laufen daher neue Verhandlungen – die nun in einem Streik münden.

Zivilbeschäftigte der US Army streiken in Bayern – Verdi für Arbeitnehmer im Einsatz

Die erste Verhandlungsrunde zwischen den Zivilbeschäftigten der US Army und ihrem Arbeitgeber war am 25. Oktober – und ging ohne Angebot der Arbeitgeberseite zu Ende, berichtet der BR. Geführt werden die Verhandlungen für die Arbeitnehmer von der Gewerkschaft Verdi – für die Arbeitgeberseite ist das Bundesfinanzministerium im Einvernehmen mit den Gaststreitkräften (US-Army) zuständig.

Die in Bayern ortsansässigen Zivilangestellten der US Army sind am Donnerstag in den Streik getreten. (Symbolbild) © ZUMA Wire / IMAGO

Am Donnerstag, 9. November, hat Verdi nun die Beschäftigten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind laut BR die Logistik und Instandhaltung, die Küchen, Verwaltung sowie auch die Supermärkte auf den Truppenübungsplätzen. Mehrere hundert Menschen seien damit an den Streiks beteiligt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Demo und Kundgebungen geplant – Nächste Verhandlungsrunde Mitte November

Laut BR sind im Rahmen der Streiks Demonstrationszüge und Kundgebungen geplant. Die Streiks finden an den Oberpfälzer Standorten Grafenwöhr und Vilseck sowie an der Kaserne in Katterbach im Landkreis Ansbach und im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen – dort gibt es eine Kundgebung an der Artilleriekaserne.

Die Beschäftigten wollen damit, so der BR, zeigen, dass sie in der zweiten Verhandlungsrunde ein faires Angebot von der Arbeitgeberseite erwarten. (fhz)

Herbstsport in Bayern: 7 Outdoor-Ideen, die sich jetzt lohnen Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.