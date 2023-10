„Erschreckend“: Fridays for Future über Landtagswahl in Bayern – „rechte Parolen salonfähig gemacht“

Von: Felix Herz

CSU wieder an der Spitze, dahinter die AfD und die Freien Wähler: Für die Aktivisten von Fridays for Future stellt die Landtagswahl einen Rückschlag dar.

München – Die Landtagswahl in Bayern ist vorbei, die vorläufigen Ergebnisse stehen fest. In aller Kürze: Die CSU steht wie erwartet an der Spitze, holt 37,0 Prozent. Dahinter kommen die Freien Wähler auf 15,8 Prozent. Mit 14,6 Prozent steht die AfD an der dritten Stelle, die Grünen folgen dicht dahinter mit 14,4 Prozent. Die Auszählung ist jedoch noch nicht endgültig abgeschlossen, minimale Änderungen sind noch möglich.

Trotzdem ist das Wählerbild klar – den Ampel-Parteien wurde ein Denkzettel verpasst. Die Grünen, die sich der Aufgabe des Klimaschutzes verschreiben, wurden abgestraft. Für die Klimaaktivisten von Fridays for Future ein herber Rückschlag.

„Das Ergebnis der Landtagswahl ist erschreckend“ – Fridays for Future kommentieren Ergebnisse

Die Aktivisten von Fridays for Future zeigen sich am Tag nach der Landtagswahl in Bayern enttäuscht über die (noch vorläufigen) Ergebnisse. In einer Pressemitteilung vom Montag, 9. Oktober, heißt es: „Das Ergebnis der Landtagswahl ist erschreckend. Es ist das Ergebnis eines Wahlkampfes, in dem die Klimakrise relativiert, populistische, rechte Parolen salonfähig gemacht und gegen Klimaaktivist*innen gehetzt wurde.“

Doch unabhängig davon, wer am Ende die Regierung in Bayern bildet – alle demokratischen Parteien hätten das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet, heißt es in der Mitteilung weiter. Daher sei man „der Bevölkerung konsequenten, sozial gerechten und gut kommunizierten Klimaschutz schuldig“. Die Aktivisten wiederholen daher ihre forderung, die 10H-Regel abzuschaffen, die Windkraft auszubauen und das Klimaschutzgesetz zu verschärfen.

Fridays for Future kündigen Halloween-Demo in München an

Doch damit nicht genug. Die Aktivisten wollen trotz der ernüchternden Wahlergebnisse nicht lockerlassen und kündigten in der Pressemitteilung direkt die nächste Großdemo an. Am Freitag, 3. November, soll es einen Klimastreik in München geben. Das Motto lautet: „Eure Politik macht uns Angst“ – die Demonstrierenden sollen dann in Halloween-Kostümen auf die Straße.

Dahinter verbirgt sich die „absolut ernsthafte Sorge vor einer weiteren Legislaturperiode des klimapolitischen Versagens“, erklärt Amrei Küsel, Aktivistin bei Fridays for Future München, in der Pressemitteilung. Daher wolle man die breiten Mehrheiten, die es für den Klimaschutz bereits gebe, sichtbar machen und Druck auf die künftige Regierungskoalition machen, heißt es abschließend. (fhz)

