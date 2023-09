„Die Konfrontation“: Großes TV-Duell zwischen CSU-Chef Söder und Grünen-Oppositionsführer Hartmann

Von: Felix Herz

Im TV werden sich kurz vor der Landtagswahl CSU-Chef Söder und Grünen-Spitzenkandidat Hartmann gegenüberstehen. Es ist „die Konfrontation“.

München – Am Sonntag in zwei Wochen, 8. Oktober, ist es so weit und die Landtagswahlen in Bayern finden statt. Kurz davor, am Dienstag, 3. Oktober – Tag der Deutschen Einheit – kommt es noch zu einem brisanten TV-Duell beim BR. Denn dann werden sich der amtierende Ministerpräsident und Chef der CSU Markus Söder und Grünen-Spitzenkandidat sowie Oppositionsführer Ludwig Hartmann vor den Kameras gegenüberstehen.

TV-Duell in Bayern: Söder gegen Hartmann – Ausstrahlung am Tag der Deutschen Einheit

Eine Stunde lang werden sich Söder und Hartmann am Dienstag in der vom BR als „die Konfrontation“ betitelten TV-Sendung gegenüberstehen. Dabei könnte es hoch hergehen. So schießt der CSU-Chef wiederholt heftig gegen die Grünen, kritisiert sie unter anderem für eine aus seiner Sicht gelebte Doppelmoral.

Viele Gewitter gab es in diesem Sommer in Bayern – kommt nun das Erste im Oktober? Zumindest werden sich Ministerpräsident Markus Söder und Oppositionsführer bei den Grünen im TV gegenüberstehen. Der BR nennt es „die Konfrontation“. Es könnte krachen. © Sven Simon / dts Nachrichtenagentur / HEN-FOTO / Merkur-Collage

Doch auch die Grünen in Bayern halten sich nicht gerade zurück mit ihrer Kritik am amtierenden Ministerpräsidenten. Mit Blick auf die Flugblatt-Affäre rund um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger warf Hartmann Söder zum Beispiel vor, sich beim Umgang mit dem Vorfall für Taktik anstelle von Haltung entschieden zu haben. Mitte September saßen die beiden zudem in einem von Merkur.de geführten Doppel-Interview nebeneinander – und sparten nicht mit markigen Aussagen.

Beide Politiker haben bereits zugesagt – „Vierkampf“ am Tag darauf

Den Berichten zufolge haben beide Politiker auch bereits zu dem TV-Duell zugesagt. Am Tag darauf, Mittwoch, 4. Oktober, folgt dann ein „Vierkampf“ beim BR – über 75 Minuten stehen sich dann die Freien Wähler, AfD, SPD und FDP gegenüber. Beide Sendungen starten um 20.15 Uhr und werden auch im Stream sowie im Radio übertragen. Ein finales Schaulaufen also vor der Wahl – die Wähler in Bayern dürften ganz genau hinschauen. (fhz)

