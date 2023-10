Landtagswahl in Unterfranken: Alle News zum Wahl-Showdown – Englischer Podcaster staunt über Atmosphäre

Von: Felix Herz

In Bayern werden am Sonntag, 8. Oktober, ein neuer Landtag und ein neuer Bezirkstag gewählt. Auch in Unterfranken werden die Bürger an die Urne gerufen.

Der Countdown läuft : Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Bis dahin dürfen die Wählerinnen und Wähler in Unterfranken noch ihre Stimme abgeben.

: Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Bis dahin dürfen die Wählerinnen und Wähler in Unterfranken noch ihre Stimme abgeben. Landtagswahl überregional : Unser großes, redaktionsübergreifendes Team an Autoren, Datenjournalisten und Reportern berichtet live aus ganz Bayern zur Landtagswahl.

Update vom 8. Oktober, 15.50 Uhr: Es hat fast schon Tradition: Überraschte Wählerinnen und Wähler, die über die schiere Größe der Zweitstimm-Zettel sind. Ein Podcaster, der in Unterfranken lebt und auf Englisch seine Zuhörer über die bayerische Kultur unterhält, hat dies nun auf X (vormals Twitter) hervorgehoben. Die Zettel seien riesig gewesen, schreibt er, hätten gar nicht auf die Tische gepasst. Dazu habe man auf winzigen Stühlen für kleine Kinder sitzen müssen. Eine „skurrile Atmosphäre“, so Nic Houghton auf X.

Ein anderer User kommentierte noch scherzhaft, dass das Band, mit denen die Stifte befestigt seien, so kurz sei, dass man nur Markus Söder (CSU) wählen könne.

Ursprungsmeldung:

Würzburg – Wahl-Showdown in Bayern: Heute bestimmen die Wählerinnen und Wähler an den Urnen in Bayern, wie der neue Landtag und wie die neuen sieben Bezirkstage aussehen. Wie bewerten die Wählerinnen und Wähler fünf Jahre CSU und Freie Wähler an der Spitze Bayerns? Wie schneiden die Ampel-Parteien Grüne, SPD und FDP ab? Und kann die AfD ihr Umfragehoch aufrechterhalten? Antworten gibt es heute. Alle Ergebnisse, spannende Wendungen und kuriose Ereignisse rund um den Wahl-Showdown lesen Sie hier.

Wahl-Showdown in Unterfranken: Wer steht in der Wählergunst oben?

Bis 18 Uhr haben die Wahllokale am heutigen Wahlsonntag geöffnet. Viele Menschen – man geht sogar von einer Rekordzahl aus – haben jedoch schon per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Dies ist auch bei den ersten Hochrechnungen und Zahlen zur Wahlbeteiligung zu berücksichtigen.

In ganz Bayern wird am Sonntag, 8. Oktober, ein neuer Landtag und ein neuer Bezirkstag gewählt. Alles News gibt es bei uns im Ticker. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Pia Bayer

Die Briefwähler werden nämlich erst später ausgezählt. Mit den ersten richtigen Ergebnissen ist aber trotzdem schon im Laufe des Sonntagabends zu rechnen – daher dürfen neben den Politikern also auch die Wählerinnen und Wähler bereits heute gespannt auf die Ergebnisse warten. (fhz)

