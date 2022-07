„Wahnsinn“: Kabarettistin Monika Gruber nimmt Tipps gegen Hitze auf die Schippe

Von: Leyla Yildiz

Monika Gruber, Kabarettistin aus Bayern. © Lino Mirgeler/dpa

Die Hitze ist im Freistaat Bayern angekommen und von allen Seiten gibt es Tipps für den richtigen Umgang damit. Monika Gruber hat sich auf Instagram nun auch dazu geäußert.

München – Sie war lange zuvor angekündigt und jetzt ist sie da: die Hitzewelle. Sie rollt seit Montag (18. Juli) über Deutschland und den Freistaat Bayern hinweg. Die meisten Menschen suchen deshalb Schutz in kühlen Räumen oder nehmen den Weg für eine erfrischende Abkühlung am See auf sich.

Die Hitze birgt allerdings auch Gefahren. Besonders vulnerable Gruppen wie Menschen mit Vorerkrankungen und Senioren sind besonders davon betroffen. Nicht umsonst warnten deshalb mehrere Experten und auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor den hohen Temperaturen.

Hitzewelle in Bayern: Monika Gruber veröffentlicht Clip auf Instagram

Doch so ungewöhnlich sind die hohen Werte für einen Juli nicht. Dieser Ansicht ist Kabarettistin Monika Gruber und teilte das deutlich mit. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die 51-Jährige einen kurzen Clip dazu. „Ja, meine Lieben. Die Hammer-Meldung des Tages. Es wird heiß“, beginnt sie das Video. „Es ist Juli und wir kriegen über 30 Grad. Das ist alles der Klimawandel.“

Tipps, was der Mensch dagegen tun kann, prasseln in den letzten Tagen im Sekundentakt auf die Bevölkerung ein. Auch die öffentlich-rechtlichen Radiosender haben einige Empfehlungen parat, wie Monika Gruber erklärte. „Gott sei Dank gibt es die Öffentlich-Rechtlichen, die informieren. Viel trinken und vielleicht den Zehn-Kilometer-Lauf nicht in der Mittagshitze machen“, sagte sie mit sarkastisch angehauchter Stimme. Sie „forderte“ ihre Follower auf, die Menschen ohne Radio zu informieren, denn die seien ja dann völlig hilflos.

Monika Gruber nimmt Hitze-Tipps auf die Schippe: „Wahnsinn“

Und natürlich hatte sie einen eigenen Tipp parat, der wohl nur die ohnehin schon sehr bekannten Empfehlungen gegen die Hitze auf die Schippe nehmen sollte. „Wenn Sie das Haus verlassen, bitte tragen Sie eine Hose. Und kleiner Hinweis, da, wo der Reißverschluss ist, das ist meistens vorne, nicht immer, aber meistens. Bevor sie bieseln, ziehen sie die Hose aus. Das wäre nicht schlecht. Aber da gibt es bestimmt heute Abend einen Brennpunkt mit Anne Will“, sagte sie und beendete ihren kurzen Clip mit „Wahnsinn“ und einem Kopfschütteln.

Ihre Fans feiern die Kabarettistin dafür. „Wir werden alle sterben.. uuuaaahh...irgendwann“, schreibt etwa ein User. Eine andere bedankte sich gar bei Gruber. „Danke, liebe Monika. Dank dir weiß ich, dass es da draußen doch noch NORMALE Leut gibt.“ (ly)

