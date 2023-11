Nach gefährlichem Internet-Trend unter Kindern: Rückruf der scharfen Tortilla-Chips auch in Bayern

Von: Felix Herz

Bei der „Hot Chip Challenge“ geht es darum, einen extrem scharfen Tortilla-Chip zu essen. Was wie eine simple Mutprobe klingt, kann sehr gefährlich werden.

Update vom 4. November, 13.50 Uhr: Nun wurden mehrere Chargen mit den extrem scharfen Chips wegen Gesundheitsgefahren zurückgerufen worden. Insgesamt haben zwei Firmen mit Sitz in Frankfurt und Gießen das Produkt zurückgerufen. Von dort aus wurde auch Bayern, neben den meisten anderen Bundesländern, beliefert.

Grund für den Rückruf ist der sehr hohe Schärfegrad der Chips, der Übelkeit, Erbrechen, Bluthochdruck, brennende Augen und gereizte Schleimhäute zur Folge haben kann. Mittlerweile lägen den Überwachungsbehörden zahlreiche amtliche Gutachten zu verschiedenen Chargen des Produktes vor. Vermutlich seien alle betroffen. Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises und Vorlage der Rechnung in Absprache mit dem Verkäufer zurückgeben. „Reden Sie bitte auch mit Kindern und Jugendlichen in Ihrer Umgebung und weisen Sie sie auf die Gefahren hin“, heißt es in der vorliegenden Warnung.

Erstmeldung vom 3. November: München – Die sogenannte „Hot Chip Challenge“ macht derzeit in den sozialen Medien die Runde. Bei dieser Challenge geht es darum, dass die meist jugendlichen Teilnehmer einen extrem scharfen Tortilla-Chip essen und sich dabei filmen. Doch das ist alles andere als ungefährlich.

„Hot Chip Challenge“: Schlimme Folgen bekannt – ein Toter in den USA

Capsaicin, das ist der Stoff, der Chillis so scharf macht. Und genau dieser ist in den Tortilla-Chips, die derzeit im Rahmen der „Hot Chip Challenge“ verzehrt werden, extrem hoch dosiert. Das macht den Verzehr des Chips nicht nur wahnsinnig unangenehm – es kann sogar schwere gesundheitliche Folgen haben.

Bei der sogenannten „Hot Chip Challenge“ filmen sich die meist jungen Teilnehmer dabei, wie sie einen extrem scharfen Tortilla-Chip essen. Davor warnt nun sogar das Bayerische Landesamt für esundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). © 20 Minuten / IMAGO

Das zeigen verschiedene Fälle, unter anderem inzwischen auch in Bayern, wo der Trend mittlerweile angekommen ist. Mitte Oktober mussten zwei junge Mädchen sogar im Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie den Chip gegessen und sich dabei gefilmt hatten. Lange Zeit wurde jedoch verkannt, dass es sich bei der „Hot Chip Challenge“ um einen Trend handelt, gegen den man vorgehen muss. Bis jetzt.

Bayerisches Landesamt warnt vor gefährlicher Challenge: „Erhebliche gesundheitliche Beschwerden“ möglich

In einer Pressemitteilung vom Freitag, 3. November, warnt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LDL) nun vor der „Hot Chip Challenge“. Darin weist die Behörde darauf hin, dass „beim Verzehr von extrem scharfen Tortilla-Chips, die aktuell im Rahmen einer „Hot Chip Challenge“ beworben werden, erhebliche gesundheitliche Beschwerden auftreten können“.

Man untersuche derzeit entsprechende Proben und warnt davor, dass die Chips in den Packungen von Charge zu Charge und innerhalb einzelner Chargen unterschiedliche Capsaicin-Gehalte aufweisen – und somit für den Verbraucher unkenntlich ist, wie scharf der Chip nun wirklich ist. Der Verzehr eines hochdosierten Chips kann dann laut LDL „insbesondere zu Erbrechen, Atemnot, Kreislaufkollaps oder Magenschleimhautschäden führen.“ Das Landesamt warnt zudem: „Erhebliche Gesundheitsgefahren können durch Einatmen des Capsaicin-Staubes beispielsweise infolge eines Hustenreflexes entstehen.“

Verkaufsverbot gefordert – Hersteller bewirbt Produkt auf Website

Man stehe bezüglich der „Hot Chip Challenge“ in Kontakt mit anderen Bundesländern. Inzwischen werden auch die Rufe nach einem Verkaufsverbot der Chips laut. Laut spiegel.de prüft zum Beispiel das hessische Verbraucherministerium ein solches Verbot.

Der 2019 in Ostrava (Tschechien) gegründete Hersteller „Hot Chip“ bewirbt indessen weiter unbeirrt sein Produkt, obwohl erst vor kurzem ein Teenager in den USA sogar nach dem Verzehr des scharfen Chips gestorben ist. Besonders markaber: Die „Hot Chip Challenge“ ist von der Firma selbst initiiert, um das Marketing voranzutreiben. So steht sogar auf der Verpackung des Tortilla-Chips „Hot Chip Challenge“. Auf der Website des Unternehmens gibt es dort sogar einen eigenen „Challenge“-Bereich. „Glaubst du, dass du es drauf hast?“, steht dort in Großbuchstaben. „HOT CHIP garantiert Ihnen ein unvergessliches und sehr scharfes Erlebnis!“, heißt es weiter unten.

Zu den gesundheitlichen Risiken heißt es am Ende der Seite lediglich in einem FAQ-Bereich: „Menschen, die sich trauen, die Chips zu essen, können kurzfristig ein Brennen im Mund, verschwommenes Sehen oder Atembeschwerden und andere Symptome erfahren, die dem Verzehr von Chilischoten ähneln“. Somit ein krasser Widerspruch zu den eindringlichen Warnungen der Behörden. (fhz)

