Weltrekord in „Mensch ärgere dich nicht“: Amberg braucht mehr als 2000 Spieler

Amberg will den Weltrekord für die meisten simultanen „Mensch ärgere dich nicht“-Partien erneut brechen. 2017 hat es die Stadt das letzte Mal geschafft.

Amberg – Amberg will sich den Titel zurückholen. 2017 spielten 1692 Amberger gleichzeitig das Gesellschaftsspiel „Mensch ärgere dich nicht“ und stellte damit einen Weltrekord auf für die meisten Menschen, die simultan das Spiel für mindestens 30 Minuten spielen. Die Stadt verlor den Rekord vor zwei Jahren, als der FC Thüringen Weida mit 2009 simultanen Spielern antrat. Am 15. Juli will die bayerische Stadt das überbieten und den Weltrekord erneut brechen, berichtete der Bayerische Rundfunk.

Amberg will sich „Mensch ärgere dich nicht“-Weltrekord zurückholen. © Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

„Mensch ärgere dich nicht XXXL“: Weitere Weltrekorde für Amberg

Brigitte Netta und das „Mensch ärgere dich nicht“-Netzwerk Amberg organisieren den Weltrekordversuch und beginnen um 14 Uhr zu spielen. Von offizieller Seite aus soll das Rekordinstitut Deutschland den Versuch beobachten und auswerten. Laut offiziellen Angaben kann jeder Person teilnehmen, ob alleine oder mit der Familie, sofern sie sich angemeldet haben. Gegen ein Pfand von zehn Euro können vor Ort Spielbretter erworben werden, aber die Teilnahme ist kostenlos. Es ist den Teilnehmern auch erlaubt, eigene Bretter mitzunehmen. Der Rekordversuch findet auf der Bleichwiese in Amberg statt und der Einlass beginnt bereits um 13 Uhr.

Dass ausgerechnet Amberg sich den Weltrekord im „Mensch ärgere dich nicht“-Spielen sicher will, ist kein Zufall. Der Erfinder des Spiels, Josef Friedrich Schmidt, wurde 1871 in Amberg geboren. Das Spiel selbst erfand er aber Anfang des 20. Jahrhundert in München. 2018 stellte die Stadt einen weiteren Rekord mit dem Gesellschaftsspiel auf. Auf dem Campus der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden wurde das größte „Mensch ärgere dich nicht“-Spielfeld erbaut. Die Universität betitelte das 3.816,145 Quadratmeter große Spielfeld als „Mensch ärgere dich nicht XXXL“.

