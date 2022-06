Alarmstufe pink und lila: DWD gibt gleich zwei Hitze-Warnungen für Bayern heraus

Von: Katarina Amtmann

Die Hitzewelle trifft am Wochenende Bayern. Der DWD hat zwei Warnungen herausgegeben - und Tipps, wie man gut durch die heißen Tage kommt.

München - Der Sommer ist da - und er kommt mit voller Wucht. Für Teile Mittelfrankens prophezeit ein Experte bis zu 37 Grad, es steht eine Tropennacht bevor.

Hitzewelle in Bayern: DWD mit amtlicher Warnung vor erhöhter UV-Intensität

Auf der Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes leuchtet ganz Bayern in pink und lila. So gilt im kompletten Freistaat eine amtliche Warnung vor erhöhter UV-Intensität (pink eingefärbt). „Während des Tages erreicht die UV-Strahlung ungewohnt hohe Werte. Schutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich“, merkt der DWD an.

„Zwischen 11 und 16 Uhr sollten Sie längere Aufenthalte im Freien vermeiden. Auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Hemd, lange Hosen, Sonnencreme (LSF 30), Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten“, so die Empfehlung der Wetter-Experten. In einigen Kreisen gilt die Warnung nur am Samstag (18. Juni), in anderen dagegen auch noch am Sonntag.

Wetter in Bayern: DWD gibt amtliche Warnung vor Hitze heraus

Außerdem gilt in einigen Kreisen und Städten eine amtliche Warnung vor Hitze (bis Sonntag 19 Uhr; auf der Warnkarte lila eingefärbt). An beiden Wochenendtagen werde eine starke Wärmebelastung erwartet, so der DWD.

Es gibt amtliche Warnungen vor erhöhter UV-Intensität (pink) und Hitze (lila) © Screenshot DW

Bayern-Wetter: DWD-Warnung vor Hitze in den folgenden Städten und Landkreisen

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Miltenberg

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Haßberge

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Erlangen

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Stadt Nürnberg

Kreis und Stadt Ansbach

Hitzewelle in Bayern: DWD gibt Verhaltenstipps

Wegen den zu erwartenden Höchstwerten von etwa 37 Grad in Bayern rät der DWD am Wochenende zu „kühlen Getränken und Schatten“. Wegen der Hitze und der hohen UV-Strahlung sei es in jedem Fall sinnvoll, möglichst viel im Schatten zu bleiben.

In Franken warnt der Wetterdienst zudem vor hoher Waldbrandgefahr. In einzelnen Landkreisen gelte am Wochenende die höchste Warnstufe (kam mit dpa).

