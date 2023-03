Scharfe Luftmassengrenze: „Wintergewitter“ in Bayern drohen – samt Hochwasser und schweren Sturmböen

Von: Felix Herz

Turbulente Wetter-Tage rollen auf den Freistaat zu: Bayern liegt südlich einer „scharfen Luftmassengrenze“ und muss mit Wintergewittern rechnen.

München – Deutschland erlebt in der zweiten Märzwoche eine Teilung: Eine „scharfe Luftmassengrenze“ durchzieht die Bundesrepublik in den kommenden Tagen. Das erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung im aktuellen YouTube-Video von wetternet.

„Scharfe Luftmassengrenze teilt Deutschland: Im Süden drohen „Wintergewitter“

Die Luftmassengrenze liegt quer über Deutschland, zieht sich vom Saarland über NRW und Rheinland-Pfalz bis nach Sachsen. Nördlich dieser Luftmassengrenze soll es Schnee und Schneeschauer geben – südlich davon wird es „starken Regen“ geben, heißt es in der Pressemitteilung von wetternet. Regional bestehe sogar die Gefahr von Hochwasser.

Die kommenden Tage werden in weiten Teilen Bayerns turbulent – vor allem wegen regelrechten „Regenmassen“, die über den Freistaat niedergehen sollen. Die Rede ist sogar von „Wintergewittern“. (Symbolbild) © Sylvio Dittrich / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube

Ab Dienstag, 7. März, baue sich die Luftmassengrenze so langsam auf, berichtet Jung im wetternet-Video. Warm ist es dann aber noch im Süden, rund um München gibt es bis zu zehn Grad, im Norden von Bayern sieben Grad. Mittwoch, 8. März, ist dann der erste richtige Tag der besonderen Wetterlage: Rund um Nürnberg und in den südlichen Ausläufern der Luftmassengrenze fallen die Temperaturen auf rund zwei Grad, starke Winde sind wahrscheinlich. Im Süden von Bayern fängt es zu regnen an, dafür aber bei anhaltenden zehn Grad. Mittendrin seien auch Graupelschauer und Wintergewitter“ möglich.

Sturmböen und Hochwassergefahr: Spannende Wetterlage in Bayern

Die Teilung durch die Luftmassengrenze setzt sich wohl bis zum Ende des Wochenendes fort – mit tiefen Temperaturen im Norden des Freistaats und wärmeren im Süden, wo es aber stark und wohl anhaltend regnen wird. „Diese Wetterlage hat ein großes Potenzial für Überraschungen. Die einen bekommen über Nacht viel Schnee, die anderen viel Regen und steigende Flusspegel. Später ist dann auch noch Sturm möglich“, beschreibt es Dominik Jung in der Wettermail.

Auch Sturmböen sind möglich, je länger die Luftmassengrenze bestehen bleibt, desto höher steigt auch die Gefahr von Überflutungen und Überschwemmungen. Eine „spannende Wetterwoche“ stehe bevor, schreibt Jung abschließend in der wetternet-Wettermail vom Montag, 6. März. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns.